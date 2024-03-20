Специальное предложение: комплексная проверка от Suzuki

Suzuki объявляет о запуске новой сервисной акции под названием “Комплексная проверка”, предназначенной для всех владельцев автомобилей Suzuki.

После суровой зимы и непредсказуемых дорожных условий рекомендуется провести технический осмотр автомобилей для выявления возможных неисправностей и подготовки к летнему сезону. С 15 марта официальные дилерские центры приглашают всех владельцев Suzuki пройти комплексную проверку, чтобы встретить новый сезон с уверенностью в техническом состоянии своего автомобиля, выявить потенциальные проблемы и принять меры по их предотвращению.

В течение 3 месяцев в рамках акции “Комплексная диагностика” квалифицированные специалисты дилерских центров будут проводить:

Диагностику подвески (осмотр на подъёмнике);

Проверку тормозной системы (износ колодок и дисков);

Компьютерную диагностику электронных систем автомобиля (чтение ошибок тестером SDT II);

Диагностику АКБ (проверка тестером Midtronics EXP-1040);

Проверку уровней технических жидкостей в подкапотном пространстве;

Проверку состояния салонного и воздушного фильтров;

Осмотр радиаторов кондиционера и системы охлаждения двигателя;

Проверку внутреннего и внешнего освещения;

Проверку состояния щёток стеклоочистителя и ветрового стекла;

Проверку давления в шинах и состояния протектора;

Предоставление средства “Антидождь” для улучшения видимости в плохую погоду.

В случае выявления неисправностей в течение 2 недель после диагностики мастера сервис-центров Suzuki будут проводить работы по устранению повреждений на специальных условиях.

Suzuki продолжает заботиться о своих клиентах, обеспечивая поддержку в области технического состояния их автомобилей. Регулярное техническое обслуживание играет важную роль в обеспечении безопасности и комфорта всех участников дорожного движения, а Suzuki стремится обеспечить их своевременным и качественным обслуживанием.