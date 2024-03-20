Специальное предложение: комплексная проверка от Suzuki

Suzuki объявляет о запуске новой сервисной акции под названием "Комплексная проверка", предназначенной для всех владельцев автомобилей Suzuki. После суровой зимы и непредсказуемых дорожных условий рекомендуется провести технический осмотр автомобилей для выявления возможных неисправностей и подготовки к летнему сезону. С 15 марта официальные дилерские центры приглашают всех владельцев Suzuki пройти комплексную проверку, чтобы встретить новый сезон с уверенностью в техническом состоянии своего автомобиля, выявить потенциальные проблемы и принять меры по их предотвращению. В течение 3 месяцев в рамках акции "Комплексная диагностика" квалифицированные специалисты дилерских центров будут проводить: Диагностику подвески (осмотр на подъёмнике);Проверку тормозной системы (износ колодок и дисков);Компьютерную диагностику электронных систем автомобиля (чтение ошибок тестером SDT II);Диагностику АКБ (проверка тестером Midtronics EXP-1040);Проверку уровней технических жидкостей в подкапотном пространстве;Проверку состояния салонного и воздушного фильтров;Осмотр радиаторов кондиционера и системы охлаждения двигателя;Проверку внутреннего и внешнего освещения;Проверку состояния щёток стеклоочистителя и ветрового стекла;Проверку давления в шинах и состояния протектора;Предоставление средства "Антидождь" для улучшения видимости в плохую погоду. В случае выявления неисправностей в течение 2 недель после диагностики мастера сервис-центров Suzuki будут проводить работы по устранению повреждений на специальных условиях. Suzuki продолжает заботиться о своих клиентах, обеспечивая поддержку в области технического состояния их автомобилей. Регулярное техническое обслуживание играет важную роль в обеспечении безопасности и комфорта всех участников дорожного движения, а Suzuki стремится обеспечить их своевременным и качественным обслуживанием.