Специальное предложение: комплексная проверка от Suzuki

Специальное предложение: комплексная проверка от Suzuki
20 марта 11:11 2024

Suzuki объявляет о запуске новой сервисной акции под названием “Комплексная проверка”, предназначенной для всех владельцев автомобилей Suzuki.

После суровой зимы и непредсказуемых дорожных условий рекомендуется провести технический осмотр автомобилей для выявления возможных неисправностей и подготовки к летнему сезону. С 15 марта официальные дилерские центры приглашают всех владельцев Suzuki пройти комплексную проверку, чтобы встретить новый сезон с уверенностью в техническом состоянии своего автомобиля, выявить потенциальные проблемы и принять меры по их предотвращению.

В течение 3 месяцев в рамках акции “Комплексная диагностика” квалифицированные специалисты дилерских центров будут проводить:

  • Диагностику подвески (осмотр на подъёмнике);
  • Проверку тормозной системы (износ колодок и дисков);
  • Компьютерную диагностику электронных систем автомобиля (чтение ошибок тестером SDT II);
  • Диагностику АКБ (проверка тестером Midtronics EXP-1040);
  • Проверку уровней технических жидкостей в подкапотном пространстве;
  • Проверку состояния салонного и воздушного фильтров;
  • Осмотр радиаторов кондиционера и системы охлаждения двигателя;
  • Проверку внутреннего и внешнего освещения;
  • Проверку состояния щёток стеклоочистителя и ветрового стекла;
  • Проверку давления в шинах и состояния протектора;
  • Предоставление средства “Антидождь” для улучшения видимости в плохую погоду.

В случае выявления неисправностей в течение 2 недель после диагностики мастера сервис-центров Suzuki будут проводить работы по устранению повреждений на специальных условиях.

Suzuki продолжает заботиться о своих клиентах, обеспечивая поддержку в области технического состояния их автомобилей. Регулярное техническое обслуживание играет важную роль в обеспечении безопасности и комфорта всех участников дорожного движения, а Suzuki стремится обеспечить их своевременным и качественным обслуживанием.
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Suzuki
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года amsrus.ru

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