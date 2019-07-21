Тест-драйв Subaru Outback: американский Крокодил-Данди из Японии

Subaru – один из автопроизводителей с крепчайшей экосистемой фанатов.

Что вы знаете о Subaru? «Они делали двигатели для армии» — это будет один из первых ответов и, кстати, точный, как обычно частично.

История компании Subaru, как исследовательской лаборатории авиации – нового оружия Первой мировой войны, начинается в 1915 году. Ее основатель – Чикухей Накаджима уже в 1932 году преобразовал её в Nakajima Aircraft Company и поставлял весьма успешные самолеты в императорскую армию до самого конца Второй мировой войны.

Дальше победные «санкции» США к ВПК компаниям Японии и вынужденное дробление. Из 12 частей к 1955 году собрались вновь лишь шесть в новую Fuji Heavy Industries. Объединились: производители вагонов, скутеров, двигателей, шасси и токийская торговая компания Fuji Sangyo. Была даже такая веха – выпуск мотороллеров (скутеров) из оставшихся запчастей самолетов.

Директор Fuji Heavy Industries Кэндзи Кита был крайне убедителен – именно он консолидировал план развивать автопроизводство и все же переименовал первый автомобиль Р-1 в свою давнюю мечту – японское название «скопления звезд Плеяды» – «Субару». Первым автомобилем в 1958 году стал Subaru 1500. Их выпустили не больше 20 штук – связи с поставщиками только налаживались.

Потом был крошечный Subaru 360. За 12 лет выпущено 392 тысячи двухтактных, 25 лошадных «божьих коровок». Малькольм Бриклин бросил: «дешевая и страшная». И под этим слоганом и продавал их в США.

Кстати, с американским рынком в начале получалось не особо, но грянул нефтяной кризис и уже 22980 продаж в 1974, 80826 в 1977 и больше 140 тысяч проданных Subaru в 1980 году. «Полный привод за весьма разумные деньги» – стал очень убедительным аргументом. На сегодня в США Subaru стабильно в Топ-10 продаж.

В Японии Subaru 360 стал одним из самых продаваемых автомобилей. Выпускался в единственном поколении в четырех исполнениях: двухдверном, универсал, кабриолет и спортивном.

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Почему я начал с крепости фанатского движения бренда? В 2016 году на СубаФесте я видел в России ходовой экземпляр Subaru 360.

В 2019 году в Москве пройдет юбилейный 10-ый SubaFest. И уверен опять соберет тысячи поклонников марки.

Позже Fuji Heavy Industries выпустила в 1965 году прорывной Subaru 1000 – с оппозитным двигателем и полным приводом, от которого, собственно, привередливые фанаты и отсчитывают историю марки Subaru.

В истории марки было партнерство и сотрудничество с Nissan и General Motors. Сейчас в составе акционеров FHI (материнской компании Subaru) Toyota. Плодом этого совместного творчества стала Toyota 86 или Subaru BRZ.

Outback появился на рынке в 1994 году.

В те годы я жил в Алматы и хлынувшие на рынок изрядно подержаные Subaru и Toyota производили настоящий фурор. Outback особо ценили за вместительность, дорожную всеядность и надежность. И все это сопровождалось магией «японских, армейских технологий».

Изначально Outback выпускался в двух версиях кузова: более привычный нам универсал и хетчбэк выкроенный из Impreza известный так же, как Outback Sport. Эта ветвь эволюции после трансформировалась в Subaru XV Crosstrek, а о нем еще будет отдельный рассказ.

Subaru Legacy второго поколения стал первым поколением серии универсалов Outback, получившей название Legacy Grand Wagon в Японии в 1995 году, и «Legacy Outback» на большинстве других рынков.

Именно в Австралии было впервые сокращено название модели до Outback.

Универсал Outback практически полностью повторял свой прототип – Legacy. В Outback добавили защитную боковую обшивку кузова, приподнятую крышу и подвеску.

Все опять тесно связано с Subaru of America откуда, как ни странно, пришла австралийская концепция «Outback», впервые представленная там же – на автосалоне в Нью-Йорке.

Продажи в Subaru в США падали в середине 1990-х годов в том числе из-за отсутствия новых предложений среди спортивных внедорожников. Разрабатывать новый автомобиль было не на что и Subaru решила прокачать имеющуюся модель.

Популярный Крокодил-Данди, актер, австралиец Пол Хоган был тогдашним «амбассадором бренда» в США и, использовал как рекламный ход австралийское происхождение имени модели – Outback противопоставляя его, как более эффективную альтернативу большим внедорожникам или пикапам.

Рекламная кампания обошлась в 22 миллиона долларов и подчеркивала в качестве преимуществ Legacy Outback: устойчивость и управляемость, торможение и топливную экономичность.

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Загримированный почти в SUV Legacy – зародыш «Outback спас компанию – продажи превзошли все ожидания», – Тим Махони, старший вице-президент Subaru of America.

Кстати, Audi A6 Allroad (в подобном формфакторе) появится только в 1999 году. Я бы предположил, что именно формфактор в сочетании с полным приводом и экономичным оппозитным двигателем – ключевое маркетинговое преимущество Outback. Это еще не кроссовер, но и уже не универсал. Это нечто между. По крайней мере, сравнивая сегодняшние модели – точно.

Даже сейчас определить конкурентов для Outback предельно сложно, если у тебя под рукой нет маркетинговых исследований покупательских предпочтений, но об этом немного позже, как и о цифрах продаж.

Фактическое второе поколение Subaru Legacy Outback вышло в 2000 году.

Через год после премьеры материнской модели Legacy (III поколения) и стало уже самостоятельной моделью. Автомобиль, нацеленный на американский рынок, стал ожидаемо, длиннее и шире. Все модели получали стандартный симметричный All Wheel Drive. Гамма моторов: от безнаддувного 2,0-литрового flat-4 EJ20 до EZ30 3.0L.

Примечательно, что это поколение Outback впервые оснастили прекрасно звучащей стереосистемой McIntosh. Но это не тот, всем известный Mcintosh, и не дождевик Макинтош, а другой – лаборатория McIntosh из Бингхэмтона.

В сентябре 2003 году представлено третье поколение Outback. Первый и, пока последний раз, когда новую модель Аутбек презентовали не в США. Судя по результатам ее жизненного пути и последующим премьерам – это был «плохой знак».

Премьера в Северной Америке отложилась до января 2004 года. Комплектации в США были дополнены двигателем 2.5L EJ25 с турбонаддувом, который пошел и в ограниченную юбилейную 80-и летнюю серию в Японии.

Примечательно, что и клиренс на рынке США составлял 220 мм. против 200 мм. на европейском. Увеличенный клиренс позволил классифицировать Outback как легкий грузовик – к ним менее жесткие требования по выбросам CO и топливной экономии. К тому же у легких грузовиков в США можно было тонировать задние стекла.

Но в целом это поколение можно считать самым неудачным. Уже на старте мировые продажи были на спаде, выход нового поколения только удержал стагнацию, ну а к ипотечному кризису в США и последовавшей «Великой рецессии» 2007-2008 продажи вовсе рухнули на показатели 1996 года.

Outback четвертого поколения был представлен на Нью-Йоркском международном автосалоне в апреле 2009 года.

По сравнению с третьим поколением, новый Outback был на 50 мм шире и на 105 мм выше, но общая длина была уменьшена на 20 мм. Колеса были вытолкнуты к углам автомобиля, с уменьшением переднего и заднего свесов на 90 мм и более длинной колесной базы на 70 мм, в основном реализованной, как увеличенное пространство для ног заднего пассажира.

Убрали: двойной люк, датчик температуры охлаждающей жидкости (остался индикатор), контрастный цвет бамперов и самое главное – боковые окна больше не были безрамными, что положило конец традиции Subaru, которая началась с первого поколения Leone в начале 1970-х годов.

Европейский дебют Subaru Outback сопровождался пресс-релизом, объявившим модель пионером марки в сегменте кроссоверов. В январе 2010 года начались продажи Outback в Южной Корее.

В этом поколении Subaru к механической и автоматической коробке добавила фирменный, но немного шумный вариатор Lineatronic и представила усовершенствования в шасси: Dynamic Chassis Control Concept.

В критических областях шасси и подвески теперь применялась высокопрочная сталь для достижения высокой прочности при меньшем весе. Впереди устанавливалось крепление Cradle Mount, изолировавшее с помощью резиновых опор подвеску и двигатель от салона для увеличения плавности хода и шумопоглощения.

Новинкой стала задняя подвеска с двойным поперечным рычагом, со всеми звеньями подвески и задним дифференциалом, изолированным от заднего подрамника большими резиновыми опорами.

Обновление текущего поколения в 2013 году принесло в автомобиль прекрасную функцию, работающую на Subaru и сейчас – EyeSight. Добавились ассистенты безопасности: электронный контроль устойчивости, систему экстренного торможения и электронное распределение тормозных усилий в список стандартных функций каждой комплектации.

EyeSight состоит из двух камер, по одной на каждой стороне внутреннего зеркала заднего вида, которые используют стереоскопическое зрение, подобное человеческому, получающая трехмерное цветное изображение дороги и объектов на ней.

EyeSight может помочь поддерживать безопасную дистанцию ​​на шоссе, систему предупреждения о выходе из полосы движения, будильник при смене светофора и даже следить за пешеходами – в общем «бдительный пассажир, не занимающий пассажирское кресло».

В целом EyeSight работает существенно стабильнее радарных или сонарных аналогов – «держите чистым лобовое стекло». Причем для EyeSight не требуется согласования рабочих частот с чем сталкивается множество автопроизводителей в России.

ACC (адаптивный круиз-контроль) в Outback (в современной модели стоит та же система) работает очень и очень хорошо – маленькая дистанция, быстрая реакция, не теряет впереди идущий автомобиль в поворотах, плавно тормозит – то, что надо. Правда, система удержания полосы чрезмерно тревожна, но это одна из тех опций, которая может однажды спасти вам и вашей семье жизнь.

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В период актуальности четвертого поколения Outback продажи в США, а это все же основной рынок модели, выросли почти в 2 раза: 55.3 – 138.7 тыс. В Европе упали в половину: 12.0 – 6.4 тыс.

Россия за время продаж этого поколения Субару Аутбек прошла «от кризиса до кризиса» и по сути продажи остались на том же месте: 0.8 – 2.5 – 0.5 тыс. Подробная таблица с показателями продаж по данным «Автостат» в конце материала.

Некоторые из рекламных слоганов Subaru: «Inexpensive, and built to stay that way» – игра слов: «Недорогой и остающийся каким есть (придерживающимся выбранного пути)» (США 1970-е – начало 1980-х), «The World’s Favourite Four Wheel Drive» – «Всемирно любимый полный привод» Великобритания, «Plus on y pense, plus on a le goût de la conduire» – (буквально: «Чем больше мы думаем об этом, тем больше у него вкуса (или желания, побуждения, желания) управлять им») французский Квебек, «We built our reputation by building a better car» – «Мы создали свою репутацию путем создавая лучшие автомобили», «What to Drive» – «Что водить/Чем управлять», «The Beauty of All-Wheel Drive» – «Красота полного привода», «Driven by What’s Inside» – «Управляемый (ведомый) тем, что внутри», «Think, Feel, Drive» – «Думай, чувствуй, води», «Love. It’s what makes Subaru, a Subaru» – «Любовь. Это то, что делает Subaru тем, что он есть» (США в начале 2010-х годов), в настоящее время: «Confidence in Motion» – «Уверенность в движении» в Северной Америке, «All 4 The Driver» – «Все для водителя» в Австралии, «Uncommon Engineering, Uncommon Stability, Uncommon Roadholding, Uncommon Sense» – «Незаурядное проектирование, редкая стабильность, необыкновенная устойчивость на дороге, удивительные ощущения» в Великобритании «Technology that gives you Confidence in Motion» – «Технологии (техника) дарующая уверенность в движении» в Юго-Восточной Азии. И современная Россия: «Создан инженерами» и «Продуман до миллиметра».

На этот тест-драйв нам досталось пятое поколение покорителя прерий – Outback в комплектации Premium ES 2.5L. На момент теста цена 3 млн. руб. Subaru Outback снова подрос и теперь во всем мире классифицируется, как кроссовер.

Понравилось:

Система EyeSight и работа стереокамеры; Надежность; Вместительность; Обзорность с водительского места.

Двигателей, легендарных Subaru Boxer, в России: 3 варианта 2.5 литрового (FB25): 2.5i; 2.5i-S; 2.5i-S ES и один 3.6 литровый: 3.6R-S ES (EZ36 в 256 hp от 2013 года). FB25 немного доработали – увеличив крутящий момент в середине. За пределами России доступен еще и турбодизель: 2.0 L DOHC 148 hp (110 kW).

На китайском рынке вместо EZ36 представлен турбированный 2.0L FA20F. В Великобритании, Канаде и Австралии самая младшая версия доступна с шестиступенчатой механической трансмиссией на остальных рынках без вариантов: цепной вариатор Lineatronic CVT.

В России только у старших комплектаций Premium ES устанавливается ценнейшая опция EyeSight.

Подвеска: передняя независимая, McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя та же: независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости.

Усиливает рулевое управление электропривод. Цены на автомобиль варьируются от 2 429 000 до 3 509 900 руб.

О личных впечатлениях: безусловно Subaru Outback просто вцепляется в дорогу. Правда удивил очень мягкий руль на скорости больше 100 км/ч – видимо инженеры Subaru не видят его гоняющим по кампусам.

Кстати, наибольшая популярность Outback в США именно у прогрессивных жителей небольших городов и университетских кампусов, находящих владение пикапом старомодным и излишним.

Несмотря на всю свою инновационность, на фоне остального ряда современных автомобилей, вся линейка Subaru, а в частности Outback очень консервативны – и это прекрасно! Нет обилия сенсорных переключателей, планшетных консолей, нет новаторских отделочных материалов, раздражающего «плохим пониманием» голосового управления, и прочих «модных штучек». Классика и оптимальный, инженерный минимализм.

Не понравилось:

Большой расход омывающей жидкости щедрыми спринклерами; Американское отсутствие отключения airbag (В США запрещено законодательно); Мягкий руль на больших скоростях; Сильный шум рейлингов, особенно при открытом люке.

При всем этом визуально и теоретически очень сложно определить конкурентов для Outback. Вы попробуйте сами – у кого такой же форм фактор и похожая цена? Ни у кого! Audi и Volvo улетели в космос по ценам. Остальные или сильно больше и дороже или дешевле и менее насыщены успешными инженерными решениями – «пустые как барабан».

Определить линейку конкурентов можно только с другой стороны – со стороны покупателя: среди каких моделей он выбирал и выбрал Outback? Получились такие, весьма странные на первый взгляд данные:

Конкуренты Suabru Outback в 2019 году согласно анализу линейки автомобилей интересовавших покупателей Аутбэк.

Марка Модель 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 5м2019 AUDI Q5 379 4411 4898 4747 5879 6391 6179 3648 3641 2636 3068 1463 BMW X3 1842 2228 2285 2256 2555 6058 6946 7332 4028 2932 2306 4543 2111 MERCEDES-BENZ GLC-CLASS 1690 4360 4365 4835 1799 MITSUBISHI PAJERO SPORT 5082 5663 2905 3501 7245 6549 8509 9975 3317 2465 4054 8271 3357 NISSAN MURANO 2330 1757 1428 2808 4887 6175 4381 4133 1524 1594 2693 3290 1166 SUBARU OUTBACK 2542 2408 835 1484 2457 2556 1668 1954 574 1156 1146 1205 365 TOYOTA HIGHLANDER 7 39 13 675 8911 11089 7327 13233 3319 369 782 1139 334 TOYOTA LAND CRUISER PRADO 12031 17088 5834 13113 14190 18269 15990 18305 13387 14353 13595 17156 5290 VOLVO XC60 152 606 2384 4146 6184 5491 6832 3363 2868 2720 2596 1137

Источник: АВТОСТАТ

У нас, в текущей, стабильно плохой экономической ситуации, надеется на рост продаж не уместно – удержаться бы на рынке. Хотя в штаб-квартире Subaru рынки России и Чили относят к «одним из самых быстрых». И видимо непредсказуемо быстрых как на рост так и на падение.

Суммарные мировые продажи модели Outback растут, в первую очередь за счет США. Но есть и колоссальные провалы – рынок Китая.

Subaru занимает 24-е место в глобальном рейтинге брендов благодаря стабильному росту в период 2010-2018 годов, но в Китае Subaru представлен микроскопическим игроком. Продажи в 2017 году упали в сравнении с 2016 годом на 34% до 31 тысячи автомобилей.

Глобально в 2018 году компания установила очередной рекорд за все время существования: +0,5% (всего продано 1,1 миллиона автомобилей). США и Канада были незначительно позитивными, в то время как Китай и Япония опять снизились в двузначном выражении.

С 2010 года (до 2018) продажи бренда выросли на 72,5% с CAGR 9,1%. За тот же период мировой рынок легковых автомобилей вырос с 73,7 млн. До 94,3 млн., при этом глобальный CAGR составил 3,5%. Следовательно, Subaru резко увеличила долю рынка в этот период – Focus2move.

Продажи Subaru по отчетам компании на конец 2018 и 2019 годов.

Но без Китайского рынка рост продаж Subaru продолжаться не может. Причем причины противостояния двух стран многогранны, слоисты и при этом просты и исторически прозрачны. Погуглите если не лень.

В числе «успешных решений» [sic!] блокировка Пекином запроса Subaru о создании совместного предприятия с Chery Automobile Co. (Согласитесь – это был бы сногсшибательный тандем!).

Без местного производства, автомобили Subaru обременены большой импортной пошлиной, но, тем не менее компания, чисто с восточной гордостью, хочет отказаться от дисконтирования, чтобы «сохранить ценность бренда»:

«Нам не нужно насильственно наращивать продажи, чтобы поддерживать работу завода», – сказал Генеральный директор Subaru Ясуюки Йосинага.

Но тем не менее зацепится на рынке Китая жизненноважно – это понимают в Subaru все.

Итого: Аутбэк не внедорожник, он гигантский универсал, но проходимее многих кроссоверов. Прекрасно оснащен. Утилитарен экстерьер, но там же «ехать, а не шашечки». В ценовом сравнении опережает большинство конкурентов.

Объем багажника 512 литров – достаточно для хранения большой детской коляски и продуктов на пару недель. Глубина и размер багажника обеспечивают универсальность для перевозки больших коробок. Сложили задние сидения и увеличили багажное отделение до 1801 литра.

Двигателя 2,5 мне показалось достаточным, если вам нет – 3,6 точно удовлетворит. Если вы ездили на предыдущих поколениях Outback с классическим автоматом – возьмите заранее на продолжительный тест Аутбэк с вариатором Lineatronic – возможно вы не сможете к привыкнуть к этой, самой экономичной коробке переключения передач.

Надежен, вместителен. Outback – автомобиль большой и долгой дружбы и партнерства.

Нынешнее, пятое поколение Outback уже на излете – представлено шестое поколение покорителя прерий 2020 модельного года. Премьера состоялась в Нью-Йорке, что хороший знак для модели. Сохранился тот же стиль кузова. Чуть поменялся экстерьер и обновился интерьер.

Outback 2020 года будет собран на более жесткой глобальной платформе Subaru, которая позволяет использовать альтернативные силовые агрегаты: гибридные или полностью электрические.

Ну и Карфаген пал: в центральной консоли появится информационно-развлекательная система с большим экраном в 11,6-дюймовом стиле планшета, которая «добавляет расширенные функции в высококачественный интерьер флагманской модели».