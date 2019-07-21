Тест-драйв Subaru Outback: американский Крокодил-Данди из Японии

Тест-драйв Subaru Outback: американский Крокодил-Данди из Японии
Июль 21 12:32 2019

Subaru – один из автопроизводителей с крепчайшей экосистемой фанатов.

Что вы знаете о Subaru? «Они делали двигатели для армии» — это будет один из первых ответов и, кстати, точный, как обычно частично.

История компании Subaru, как исследовательской лаборатории авиации – нового оружия Первой мировой войны, начинается в 1915 году. Ее основатель – Чикухей Накаджима уже в 1932 году преобразовал её в Nakajima Aircraft Company и поставлял весьма успешные самолеты в императорскую армию до самого конца Второй мировой войны.

Сборочный цех Nakajima Aircraft Company

Дальше победные «санкции» США к ВПК компаниям Японии и вынужденное дробление. Из 12 частей к 1955 году собрались вновь лишь шесть в новую Fuji Heavy Industries. Объединились: производители вагонов, скутеров, двигателей, шасси и токийская торговая компания Fuji Sangyo. Была даже такая веха – выпуск мотороллеров (скутеров) из оставшихся запчастей самолетов.

Subaru 360 and Scooter

Subaru 360 & Subaru Rabbit

Директор Fuji Heavy Industries Кэндзи Кита был крайне убедителен – именно он консолидировал план развивать автопроизводство и все же переименовал первый автомобиль Р-1 в свою давнюю мечту – японское название «скопления звезд Плеяды» – «Субару». Первым автомобилем в 1958 году стал Subaru 1500. Их выпустили не больше 20 штук – связи с поставщиками только налаживались.

Subaru 1500

Subaru 1500

Потом был крошечный Subaru 360. За 12 лет выпущено 392 тысячи двухтактных, 25 лошадных «божьих коровок». Малькольм Бриклин бросил: «дешевая и страшная». И под этим слоганом и продавал их в США.

Кстати, с американским рынком в начале получалось не особо, но грянул нефтяной кризис и уже 22980 продаж в 1974, 80826 в 1977 и больше 140 тысяч проданных Subaru в 1980 году. «Полный привод за весьма разумные деньги» – стал очень убедительным аргументом. На сегодня в США Subaru стабильно в Топ-10 продаж.

В Японии Subaru 360 стал одним из самых продаваемых автомобилей. Выпускался в единственном поколении в четырех исполнениях: двухдверном, универсал, кабриолет и спортивном.

Почему я начал с крепости фанатского движения бренда? В 2016 году на СубаФесте я видел в России ходовой экземпляр Subaru 360.

В 2019 году в Москве пройдет юбилейный 10-ый SubaFest. И уверен опять соберет тысячи поклонников марки.

Subaru 360 в Москве

Subaru 360 в Москве на SubaFest 2016

Позже Fuji Heavy Industries выпустила в 1965 году прорывной Subaru 1000 – с оппозитным двигателем и полным приводом, от которого, собственно, привередливые фанаты и отсчитывают историю марки Subaru.

Subaru 1000

Subaru 1000

В истории марки было партнерство и сотрудничество с Nissan и General Motors. Сейчас в составе акционеров FHI (материнской компании Subaru) Toyota. Плодом этого совместного творчества стала Toyota 86 или Subaru BRZ.

Outback появился на рынке в 1994 году.

В те годы я жил в Алматы и хлынувшие на рынок изрядно подержаные Subaru и Toyota производили настоящий фурор. Outback особо ценили за вместительность, дорожную всеядность и надежность. И все это сопровождалось магией «японских, армейских технологий».

Изначально Outback выпускался в двух версиях кузова: более привычный нам универсал и хетчбэк выкроенный из Impreza известный так же, как Outback Sport. Эта ветвь эволюции после трансформировалась в Subaru XV Crosstrek, а о нем еще будет отдельный рассказ.

Subaru Legacy второго поколения стал первым поколением серии универсалов Outback, получившей название Legacy Grand Wagon в Японии в 1995 году, и «Legacy Outback» на большинстве других рынков.

Именно в Австралии было впервые сокращено название модели до Outback.

Универсал Outback практически полностью повторял свой прототип – Legacy. В Outback добавили защитную боковую обшивку кузова, приподнятую крышу и подвеску.

Все опять тесно связано с Subaru of America откуда, как ни странно, пришла австралийская концепция «Outback», впервые представленная там же – на автосалоне в Нью-Йорке.

Продажи в Subaru в США падали в середине 1990-х годов в том числе из-за отсутствия новых предложений среди спортивных внедорожников. Разрабатывать новый автомобиль было не на что и Subaru решила прокачать имеющуюся модель.

Популярный Крокодил-Данди, актер, австралиец Пол Хоган был тогдашним «амбассадором бренда» в США и, использовал как рекламный ход австралийское происхождение имени модели – Outback противопоставляя его, как более эффективную альтернативу большим внедорожникам или пикапам.

Рекламная кампания обошлась в 22 миллиона долларов и подчеркивала в качестве преимуществ Legacy Outback: устойчивость и управляемость, торможение и топливную экономичность.

Загримированный почти в SUV Legacy – зародыш «Outback спас компанию – продажи превзошли все ожидания», – Тим Махони, старший вице-президент Subaru of America.

Кстати, Audi A6 Allroad (в подобном формфакторе) появится только в 1999 году. Я бы предположил, что именно формфактор в сочетании с полным приводом и экономичным оппозитным двигателем – ключевое маркетинговое преимущество Outback. Это еще не кроссовер, но и уже не универсал. Это нечто между. По крайней мере, сравнивая сегодняшние модели – точно.

Даже сейчас определить конкурентов для Outback предельно сложно, если у тебя под рукой нет маркетинговых исследований покупательских предпочтений, но об этом немного позже, как и о цифрах продаж.

Фактическое второе поколение Subaru Legacy Outback вышло в 2000 году.

Через год после премьеры материнской модели Legacy (III поколения) и стало уже самостоятельной моделью. Автомобиль, нацеленный на американский рынок, стал ожидаемо, длиннее и шире. Все модели получали стандартный симметричный All Wheel Drive. Гамма моторов: от безнаддувного 2,0-литрового flat-4 EJ20 до EZ30 3.0L.

Примечательно, что это поколение Outback впервые оснастили прекрасно звучащей стереосистемой McIntosh. Но это не тот, всем известный Mcintosh, и не дождевик Макинтош, а другой – лаборатория McIntosh из Бингхэмтона.

В сентябре 2003 году представлено третье поколение Outback. Первый и, пока последний раз, когда новую модель Аутбек презентовали не в США. Судя по результатам ее жизненного пути и последующим премьерам – это был «плохой знак».

Премьера в Северной Америке отложилась до января 2004 года. Комплектации в США были дополнены двигателем 2.5L EJ25 с турбонаддувом, который пошел и в ограниченную юбилейную 80-и летнюю серию в Японии.

Примечательно, что и клиренс на рынке США составлял 220 мм. против 200 мм. на европейском. Увеличенный клиренс позволил классифицировать Outback как легкий грузовик – к ним менее жесткие требования по выбросам CO и топливной экономии. К тому же у легких грузовиков в США можно было тонировать задние стекла.

Но в целом это поколение можно считать самым неудачным. Уже на старте мировые продажи были на спаде, выход нового поколения только удержал стагнацию, ну а к ипотечному кризису в США и последовавшей «Великой рецессии» 2007-2008 продажи вовсе рухнули на показатели 1996 года.

Outback четвертого поколения был представлен на Нью-Йоркском международном автосалоне в апреле 2009 года.

По сравнению с третьим поколением, новый Outback был на 50 мм шире и на 105 мм выше, но общая длина была уменьшена на 20 мм. Колеса были вытолкнуты к углам автомобиля, с уменьшением переднего и заднего свесов на 90 мм и более длинной колесной базы на 70 мм, в основном реализованной, как увеличенное пространство для ног заднего пассажира.

Убрали: двойной люк, датчик температуры охлаждающей жидкости (остался индикатор), контрастный цвет бамперов и самое главное – боковые окна больше не были безрамными, что положило конец традиции Subaru, которая началась с первого поколения Leone в начале 1970-х годов.

Европейский дебют Subaru Outback сопровождался пресс-релизом, объявившим модель пионером марки в сегменте кроссоверов. В январе 2010 года начались продажи Outback в Южной Корее.

В этом поколении Subaru к механической и автоматической коробке добавила фирменный, но немного шумный вариатор Lineatronic и представила усовершенствования в шасси: Dynamic Chassis Control Concept.

В критических областях шасси и подвески теперь применялась высокопрочная сталь для достижения высокой прочности при меньшем весе. Впереди устанавливалось крепление Cradle Mount, изолировавшее с помощью резиновых опор подвеску и двигатель от салона для увеличения плавности хода и шумопоглощения.

Новинкой стала задняя подвеска с двойным поперечным рычагом, со всеми звеньями подвески и задним дифференциалом, изолированным от заднего подрамника большими резиновыми опорами.

Обновление текущего поколения в 2013 году принесло в автомобиль прекрасную функцию, работающую на Subaru и сейчас – EyeSight. Добавились ассистенты безопасности: электронный контроль устойчивости, систему экстренного торможения и электронное распределение тормозных усилий в список стандартных функций каждой комплектации.

EyeSight состоит из двух камер, по одной на каждой стороне внутреннего зеркала заднего вида, которые используют стереоскопическое зрение, подобное человеческому, получающая трехмерное цветное изображение дороги и объектов на ней.

EyeSight может помочь поддерживать безопасную дистанцию ​​на шоссе, систему предупреждения о выходе из полосы движения, будильник при смене светофора и даже следить за пешеходами – в общем «бдительный пассажир, не занимающий пассажирское кресло».

В целом EyeSight работает существенно стабильнее радарных или сонарных аналогов – «держите чистым лобовое стекло». Причем для EyeSight не требуется согласования рабочих частот с чем сталкивается множество автопроизводителей в России.

ACC (адаптивный круиз-контроль) в Outback (в современной модели стоит та же система) работает очень и очень хорошо – маленькая дистанция, быстрая реакция, не теряет впереди идущий автомобиль в поворотах, плавно тормозит – то, что надо. Правда, система удержания полосы чрезмерно тревожна, но это одна из тех опций, которая может однажды спасти вам и вашей семье жизнь.

В период актуальности четвертого поколения Outback продажи в США, а это все же основной рынок модели, выросли почти в 2 раза: 55.3 – 138.7 тыс. В Европе упали в половину: 12.0 – 6.4 тыс.

Россия за время продаж этого поколения Субару Аутбек прошла «от кризиса до кризиса» и по сути продажи остались на том же месте: 0.8 – 2.5 – 0.5 тыс. Подробная таблица с показателями продаж по данным «Автостат» в конце материала.

Некоторые из рекламных слоганов Subaru:

«Inexpensive, and built to stay that way» – игра слов: «Недорогой и остающийся каким есть (придерживающимся выбранного пути)» (США 1970-е – начало 1980-х),

«The World’s Favourite Four Wheel Drive» – «Всемирно любимый полный привод» Великобритания,

«Plus on y pense, plus on a le goût de la conduire» – (буквально: «Чем больше мы думаем об этом, тем больше у него вкуса (или желания, побуждения, желания) управлять им») французский Квебек,

«We built our reputation by building a better car» – «Мы создали свою репутацию путем создавая лучшие автомобили»,

«What to Drive» – «Что водить/Чем управлять»,

«The Beauty of All-Wheel Drive» – «Красота полного привода»,

«Driven by What’s Inside» – «Управляемый (ведомый) тем, что внутри»,

«Think, Feel, Drive» – «Думай, чувствуй, води»,

«Love. It’s what makes Subaru, a Subaru» – «Любовь. Это то, что делает Subaru тем, что он есть» (США в начале 2010-х годов),

в настоящее время:

«Confidence in Motion» – «Уверенность в движении» в Северной Америке,

«All 4 The Driver» – «Все для водителя» в Австралии,

«Uncommon Engineering, Uncommon Stability, Uncommon Roadholding, Uncommon Sense» – «Незаурядное проектирование, редкая стабильность, необыкновенная устойчивость на дороге, удивительные ощущения» в Великобритании

«Technology that gives you Confidence in Motion» – «Технологии (техника) дарующая уверенность в движении» в Юго-Восточной Азии.

И современная Россия:

«Создан инженерами» и «Продуман до миллиметра».

На этот тест-драйв нам досталось пятое поколение покорителя прерий – Outback в комплектации Premium ES 2.5L. На момент теста цена 3 млн. руб. Subaru Outback снова подрос и теперь во всем мире классифицируется, как кроссовер.

Понравилось:

Система EyeSight и работа стереокамеры;
Надежность;
Вместительность;
Обзорность с водительского места.

Двигателей, легендарных Subaru Boxer, в России: 3 варианта 2.5 литрового (FB25): 2.5i; 2.5i-S; 2.5i-S ES и один 3.6 литровый: 3.6R-S ES (EZ36 в 256 hp от 2013 года). FB25 немного доработали – увеличив крутящий момент в середине. За пределами России доступен еще и турбодизель: 2.0 L DOHC 148 hp (110 kW).

На китайском рынке вместо EZ36 представлен турбированный 2.0L FA20F. В Великобритании, Канаде и Австралии самая младшая версия доступна с шестиступенчатой механической трансмиссией на остальных рынках без вариантов: цепной вариатор Lineatronic CVT.

В России только у старших комплектаций Premium ES устанавливается ценнейшая опция EyeSight.

Подвеска: передняя независимая, McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя та же: независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости.

Усиливает рулевое управление электропривод. Цены на автомобиль варьируются от 2 429 000 до 3 509 900 руб.

О личных впечатлениях: безусловно Subaru Outback просто вцепляется в дорогу. Правда удивил очень мягкий руль на скорости больше 100 км/ч – видимо инженеры Subaru не видят его гоняющим по кампусам.

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#Subaru #Outback

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Кстати, наибольшая популярность Outback в США именно у прогрессивных жителей небольших городов и университетских кампусов, находящих владение пикапом старомодным и излишним.

Несмотря на всю свою инновационность, на фоне остального ряда современных автомобилей, вся линейка Subaru, а в частности Outback очень консервативны – и это прекрасно! Нет обилия сенсорных переключателей, планшетных консолей, нет новаторских отделочных материалов, раздражающего «плохим пониманием» голосового управления, и прочих «модных штучек». Классика и оптимальный, инженерный минимализм.

Не понравилось:

Большой расход омывающей жидкости щедрыми спринклерами;
Американское отсутствие отключения airbag (В США запрещено законодательно);
Мягкий руль на больших скоростях;
Сильный шум рейлингов, особенно при открытом люке.

При всем этом визуально и теоретически очень сложно определить конкурентов для Outback. Вы попробуйте сами – у кого такой же форм фактор и похожая цена? Ни у кого! Audi и Volvo улетели в космос по ценам. Остальные или сильно больше и дороже или дешевле и менее насыщены успешными инженерными решениями – «пустые как барабан».

Определить линейку конкурентов можно только с другой стороны – со стороны покупателя: среди каких моделей он выбирал и выбрал Outback? Получились такие, весьма странные на первый взгляд данные:

Конкуренты Suabru Outback в 2019 году согласно анализу линейки автомобилей интересовавших покупателей Аутбэк.

Марка Модель2007200820092010201120122013201420152016201720185м2019
AUDI Q537944114898474758796391617936483641263630681463
BMW X31842222822852256255560586946733240282932230645432111
MERCEDES-BENZ GLC-CLASS16904360436548351799
MITSUBISHI PAJERO SPORT5082566329053501724565498509997533172465405482713357
NISSAN MURANO2330175714282808488761754381413315241594269332901166
SUBARU OUTBACK2542240883514842457255616681954574115611461205365
TOYOTA HIGHLANDER7391367589111108973271323333193697821139334
TOYOTA LAND CRUISER PRADO120311708858341311314190182691599018305133871435313595171565290
VOLVO XC601526062384414661845491683233632868272025961137

Источник: АВТОСТАТ

У нас, в текущей, стабильно плохой экономической ситуации, надеется на рост продаж не уместно – удержаться бы на рынке. Хотя в штаб-квартире Subaru рынки России и Чили относят к «одним из самых быстрых». И видимо непредсказуемо быстрых как на рост так и на падение.

Суммарные мировые продажи модели Outback растут, в первую очередь за счет США. Но есть и колоссальные провалы – рынок Китая.

Subaru занимает 24-е место в глобальном рейтинге брендов благодаря стабильному росту в период 2010-2018 годов, но в Китае Subaru представлен микроскопическим игроком. Продажи в 2017 году упали в сравнении с 2016 годом на 34% до 31 тысячи автомобилей.

Глобально в 2018 году компания установила очередной рекорд за все время существования: +0,5% (всего продано 1,1 миллиона автомобилей). США и Канада были незначительно позитивными, в то время как Китай и Япония опять снизились в двузначном выражении.

С 2010 года (до 2018) продажи бренда выросли на 72,5% с CAGR 9,1%. За тот же период мировой рынок легковых автомобилей вырос с 73,7 млн. До 94,3 млн., при этом глобальный CAGR составил 3,5%. Следовательно, Subaru резко увеличила долю рынка в этот период – Focus2move.

Продажи Subaru по отчетам компании на конец 2018 и 2019 годов.

Но без Китайского рынка рост продаж Subaru продолжаться не может. Причем причины противостояния двух стран многогранны, слоисты и при этом просты и исторически прозрачны. Погуглите если не лень.

В числе «успешных решений» [sic!] блокировка Пекином запроса Subaru о создании совместного предприятия с Chery Automobile Co. (Согласитесь – это был бы сногсшибательный тандем!).

Без местного производства, автомобили Subaru обременены большой импортной пошлиной, но, тем не менее компания, чисто с восточной гордостью, хочет отказаться от дисконтирования, чтобы «сохранить ценность бренда»:

«Нам не нужно насильственно наращивать продажи, чтобы поддерживать работу завода», – сказал Генеральный директор Subaru Ясуюки Йосинага.

Но тем не менее зацепится на рынке Китая жизненноважно – это понимают в Subaru все.

Ясуюки Йосинага, Генеральный директор Subaru

Итого: Аутбэк не внедорожник, он гигантский универсал, но проходимее многих кроссоверов. Прекрасно оснащен. Утилитарен экстерьер, но там же «ехать, а не шашечки». В ценовом сравнении опережает большинство конкурентов.

Объем багажника 512 литров – достаточно для хранения большой детской коляски и продуктов на пару недель. Глубина и размер багажника обеспечивают универсальность для перевозки больших коробок. Сложили задние сидения и увеличили багажное отделение до 1801 литра.

Двигателя 2,5 мне показалось достаточным, если вам нет – 3,6 точно удовлетворит. Если вы ездили на предыдущих поколениях Outback с классическим автоматом – возьмите заранее на продолжительный тест Аутбэк с вариатором Lineatronic – возможно вы не сможете к привыкнуть к этой, самой экономичной коробке переключения передач.

Надежен, вместителен. Outback – автомобиль большой и долгой дружбы и партнерства.

Нынешнее, пятое поколение Outback уже на излете – представлено шестое поколение покорителя прерий 2020 модельного года. Премьера состоялась в Нью-Йорке, что хороший знак для модели. Сохранился тот же стиль кузова. Чуть поменялся экстерьер и обновился интерьер.

Outback 2020 года будет собран на более жесткой глобальной платформе Subaru, которая позволяет использовать альтернативные силовые агрегаты: гибридные или полностью электрические.

Ну и Карфаген пал: в центральной консоли появится информационно-развлекательная система с большим экраном в 11,6-дюймовом стиле планшета, которая «добавляет расширенные функции в высококачественный интерьер флагманской модели».

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OutbackSubaru
  Категории:
ИсторияслайдерТест-драйв
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Автор

Алексей Буряк
Алексей Буряк

Основатель и CEO AMSRUS LLC

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