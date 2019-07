Тест-драйв Subaru Outback: американский Крокодил-Данди из Японии

История компании Subaru, как исследовательской лаборатории авиации – нового оружия Первой мировой войны, начинается в 1915 году. Ее основатель – Чикухей Накаджима уже в 1932 году преобразовал её в Nakajima Aircraft Company и поставлял весьма успешные самолеты в императорскую армию до самого конца Второй мировой войны.

Дальше победные «санкции» США к ВПК компаниям Японии и вынужденное дробление. Из 12 частей к 1955 году собрались вновь лишь шесть в новую Fuji Heavy Industries. Объединились: производители вагонов, скутеров, двигателей, шасси и токийская торговая компания Fuji Sangyo. Была даже такая веха – выпуск мотороллеров (скутеров) из оставшихся запчастей самолетов.

Директор Fuji Heavy Industries Кэндзи Кита был крайне убедителен – именно он консолидировал план развивать автопроизводство и все же переименовал первый автомобиль Р-1 в свою давнюю мечту – японское название «скопления звезд Плеяды» – «Субару». Первым автомобилем в 1958 году стал Subaru 1500. Их выпустили не больше 20 штук – связи с поставщиками только налаживались.

Потом был крошечный Subaru 360. За 12 лет выпущено 392 тысячи двухтактных, 25 лошадных «божьих коровок». Малькольм Бриклин бросил: «дешевая и страшная». И под этим слоганом и продавал их в США.

В Японии Subaru 360 стал одним из самых продаваемых автомобилей. Выпускался в единственном поколении в четырех исполнениях: двухдверном, универсал, кабриолет и спортивном.





Почему я начал с крепости фанатского движения бренда? В 2016 году на СубаФесте я видел в России ходовой экземпляр Subaru 360.

Позже Fuji Heavy Industries выпустила в 1965 году прорывной Subaru 1000 – с оппозитным двигателем и полным приводом, от которого, собственно, привередливые фанаты и отсчитывают историю марки Subaru.

В истории марки было партнерство и сотрудничество с Nissan и General Motors. Сейчас в составе акционеров FHI (материнской компании Subaru) Toyota. Плодом этого совместного творчества стала Toyota 86 или Subaru BRZ.

В те годы я жил в Алматы и хлынувшие на рынок изрядно подержаные Subaru и Toyota производили настоящий фурор. Outback особо ценили за вместительность, дорожную всеядность и надежность. И все это сопровождалось магией «японских, армейских технологий».

Изначально Outback выпускался в двух версиях кузова: более привычный нам универсал и хетчбэк выкроенный из Impreza известный так же, как Outback Sport. Эта ветвь эволюции после трансформировалась в Subaru XV Crosstrek, а о нем еще будет отдельный рассказ.

Subaru Legacy второго поколения стал первым поколением серии универсалов Outback, получившей название Legacy Grand Wagon в Японии в 1995 году, и «Legacy Outback» на большинстве других рынков.

Универсал Outback практически полностью повторял свой прототип – Legacy. В Outback добавили защитную боковую обшивку кузова, приподнятую крышу и подвеску.

Все опять тесно связано с Subaru of America откуда, как ни странно, пришла австралийская концепция «Outback», впервые представленная там же – на автосалоне в Нью-Йорке.

Продажи в Subaru в США падали в середине 1990-х годов в том числе из-за отсутствия новых предложений среди спортивных внедорожников. Разрабатывать новый автомобиль было не на что и Subaru решила прокачать имеющуюся модель.

Популярный Крокодил-Данди, актер, австралиец Пол Хоган был тогдашним «амбассадором бренда» в США и, использовал как рекламный ход австралийское происхождение имени модели – Outback противопоставляя его, как более эффективную альтернативу большим внедорожникам или пикапам.

Рекламная кампания обошлась в 22 миллиона долларов и подчеркивала в качестве преимуществ Legacy Outback: устойчивость и управляемость, торможение и топливную экономичность.

Загримированный почти в SUV Legacy – зародыш «Outback спас компанию – продажи превзошли все ожидания», – Тим Махони, старший вице-президент Subaru of America.

Кстати, Audi A6 Allroad (в подобном формфакторе) появится только в 1999 году. Я бы предположил, что именно формфактор в сочетании с полным приводом и экономичным оппозитным двигателем – ключевое маркетинговое преимущество Outback. Это еще не кроссовер, но и уже не универсал. Это нечто между. По крайней мере, сравнивая сегодняшние модели – точно.

Даже сейчас определить конкурентов для Outback предельно сложно, если у тебя под рукой нет маркетинговых исследований покупательских предпочтений, но об этом немного позже, как и о цифрах продаж.

Через год после премьеры материнской модели Legacy (III поколения) и стало уже самостоятельной моделью. Автомобиль, нацеленный на американский рынок, стал ожидаемо, длиннее и шире. Все модели получали стандартный симметричный All Wheel Drive. Гамма моторов: от безнаддувного 2,0-литрового flat-4 EJ20 до EZ30 3.0L.

Примечательно, что это поколение Outback впервые оснастили прекрасно звучащей стереосистемой McIntosh. Но это не тот, всем известный Mcintosh, и не дождевик Макинтош, а другой – лаборатория McIntosh из Бингхэмтона.

В сентябре 2003 году представлено третье поколение Outback. Первый и, пока последний раз, когда новую модель Аутбек презентовали не в США. Судя по результатам ее жизненного пути и последующим премьерам – это был «плохой знак».

Премьера в Северной Америке отложилась до января 2004 года. Комплектации в США были дополнены двигателем 2.5L EJ25 с турбонаддувом, который пошел и в ограниченную юбилейную 80-и летнюю серию в Японии.

Примечательно, что и клиренс на рынке США составлял 220 мм. против 200 мм. на европейском. Увеличенный клиренс позволил классифицировать Outback как легкий грузовик – к ним менее жесткие требования по выбросам CO и топливной экономии. К тому же у легких грузовиков в США можно было тонировать задние стекла.

Но в целом это поколение можно считать самым неудачным. Уже на старте мировые продажи были на спаде, выход нового поколения только удержал стагнацию, ну а к ипотечному кризису в США и последовавшей «Великой рецессии» 2007-2008 продажи вовсе рухнули на показатели 1996 года.

По сравнению с третьим поколением, новый Outback был на 50 мм шире и на 105 мм выше, но общая длина была уменьшена на 20 мм. Колеса были вытолкнуты к углам автомобиля, с уменьшением переднего и заднего свесов на 90 мм и более длинной колесной базы на 70 мм, в основном реализованной, как увеличенное пространство для ног заднего пассажира.

Убрали: двойной люк, датчик температуры охлаждающей жидкости (остался индикатор), контрастный цвет бамперов и самое главное – боковые окна больше не были безрамными, что положило конец традиции Subaru, которая началась с первого поколения Leone в начале 1970-х годов.

Европейский дебют Subaru Outback сопровождался пресс-релизом, объявившим модель пионером марки в сегменте кроссоверов. В январе 2010 года начались продажи Outback в Южной Корее.

В этом поколении Subaru к механической и автоматической коробке добавила фирменный, но немного шумный вариатор Lineatronic и представила усовершенствования в шасси: Dynamic Chassis Control Concept.

В критических областях шасси и подвески теперь применялась высокопрочная сталь для достижения высокой прочности при меньшем весе. Впереди устанавливалось крепление Cradle Mount, изолировавшее с помощью резиновых опор подвеску и двигатель от салона для увеличения плавности хода и шумопоглощения.

Новинкой стала задняя подвеска с двойным поперечным рычагом, со всеми звеньями подвески и задним дифференциалом, изолированным от заднего подрамника большими резиновыми опорами.

Обновление текущего поколения в 2013 году принесло в автомобиль прекрасную функцию, работающую на Subaru и сейчас – EyeSight. Добавились ассистенты безопасности: электронный контроль устойчивости, систему экстренного торможения и электронное распределение тормозных усилий в список стандартных функций каждой комплектации.

EyeSight состоит из двух камер, по одной на каждой стороне внутреннего зеркала заднего вида, которые используют стереоскопическое зрение, подобное человеческому, получающая трехмерное цветное изображение дороги и объектов на ней.

EyeSight может помочь поддерживать безопасную дистанцию ​​на шоссе, систему предупреждения о выходе из полосы движения, будильник при смене светофора и даже следить за пешеходами – в общем «бдительный пассажир, не занимающий пассажирское кресло».

В целом EyeSight работает существенно стабильнее радарных или сонарных аналогов – «держите чистым лобовое стекло». Причем для EyeSight не требуется согласования рабочих частот с чем сталкивается множество автопроизводителей в России.

ACC (адаптивный круиз-контроль) в Outback (в современной модели стоит та же система) работает очень и очень хорошо – маленькая дистанция, быстрая реакция, не теряет впереди идущий автомобиль в поворотах, плавно тормозит – то, что надо. Правда, система удержания полосы чрезмерно тревожна, но это одна из тех опций, которая может однажды спасти вам и вашей семье жизнь.

В период актуальности четвертого поколения Outback продажи в США, а это все же основной рынок модели, выросли почти в 2 раза: 55.3 – 138.7 тыс. В Европе упали в половину: 12.0 – 6.4 тыс.

Россия за время продаж этого поколения Субару Аутбек прошла «от кризиса до кризиса» и по сути продажи остались на том же месте: 0.8 – 2.5 – 0.5 тыс. Подробная таблица с показателями продаж по данным «Автостат» в конце материала.

Некоторые из рекламных слоганов Subaru:

«Inexpensive, and built to stay that way» – игра слов: «Недорогой и остающийся каким есть (придерживающимся выбранного пути)» (США 1970-е – начало 1980-х),

«The World’s Favourite Four Wheel Drive» – «Всемирно любимый полный привод» Великобритания,

«Plus on y pense, plus on a le goût de la conduire» – (буквально: «Чем больше мы думаем об этом, тем больше у него вкуса (или желания, побуждения, желания) управлять им») французский Квебек,

«We built our reputation by building a better car» – «Мы создали свою репутацию путем создавая лучшие автомобили»,

«What to Drive» – «Что водить/Чем управлять»,

«The Beauty of All-Wheel Drive» – «Красота полного привода»,

«Driven by What’s Inside» – «Управляемый (ведомый) тем, что внутри»,

«Think, Feel, Drive» – «Думай, чувствуй, води»,

«Love. It’s what makes Subaru, a Subaru» – «Любовь. Это то, что делает Subaru тем, что он есть» (США в начале 2010-х годов),

в настоящее время:

«Confidence in Motion» – «Уверенность в движении» в Северной Америке,

«All 4 The Driver» – «Все для водителя» в Австралии,

«Uncommon Engineering, Uncommon Stability, Uncommon Roadholding, Uncommon Sense» – «Незаурядное проектирование, редкая стабильность, необыкновенная устойчивость на дороге, удивительные ощущения» в Великобритании

«Technology that gives you Confidence in Motion» – «Технологии (техника) дарующая уверенность в движении» в Юго-Восточной Азии.

И современная Россия:

«Создан инженерами» и «Продуман до миллиметра».