Каждый четвертый российский автомобилист флиртует в пробках

Ford выяснил, каждый четвертый российский автомобилист флиртует в пробках

День святого Валентина в России считается спорным праздником – кто-то придерживается мнения, что его вовсе не стоит отмечать, так как он пришел к нам из западной культуры; кто-то, наоборот, считает это милой традицией, еще одним поводом порадовать себя и любимых людей. Ford решил не отказываться от романтического настроения и специально ко Дню святого Валентина провел опрос среди российских водителей, чтобы выяснить, флиртуют ли они в пробках.

Результаты показали, что более 25% автовладельцев, или как минимум каждый четвертый, не против провести время в пробке, заигрывая с соседями. Правда, отчаянных ловеласов, пытающихся завязать знакомство в каждой пробке, нашлось всего 5%. Большинство (14%) признались, что иногда могут пококетничать, но только если настроение к этому располагает. Есть и те, кто отвечает на флирт в свою сторону, но сам его никогда не начинает – таких на дорогах 8%.

Большинство автомобилистов все-таки предпочитают не строить глазки за рулем – вероятно, чтобы внимательнее следить с их помощью за дорогой. Хотя современные технологии готовы подстраховать зазевавшегося водителя: например, система Active City Stop, которая активирует тормозную систему, если едущий впереди автомобиль резко затормозил.

Такая система в России доступна на моделях Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Mondeo и Ford Kuga. Еще одна полезная опция – система удержания в полосе. Среди моделей, предлагаемых на российском рынке, этой опцией оснащаются Ford Kuga (доступно в качестве отдельной опции) и Ford Explorer в комплектации Limited Plus.

Ранее с помощью опроса Ford выяснил, что каждый пятый россиянин нашел свою любовь именно благодаря автомобилю. Правда, в большинстве случаев пары при этом оказываются в одном автомобиле вместе: чаще всего началом романтических отношений становится обычное предложение подбросить до дома. Именно в таких поездках лучше узнали друг друга 42% из тех, кто считает, что за появление второй половины им следует благодарить своего железного коня.

Вторую по многочисленности группу составляют пары, «поцеловавшие» автомобиль будущего партнера в результате ДТП (16%, вариант «мы стали участниками одного ДТП»). Хотя в пробках стоят куда чаще, чем попадают в аварии, «пробочные» знакомства реже выливаются во что-то серьезное: лишь 14% состоявшихся пар сообщили, что нашли любовь в пробке, среди флиртующих таких нашлось менее 1%.