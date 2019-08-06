«Хендэ Мотор СНГ» полностью переходит на систему электронных сервисных книжек автомобилей

С 1 августа 2019 «Хендэ Мотор СНГ» полностью переходит на систему электронных сервисных книжек автомобилей, прекращая выдачу бумажных вариантов.

Электронная сервисная книжка – современный формат сервиса для клиентов и дилерских центров, доступный в любое время и любом месте при наличии доступа к сети Интернет. Сервисная история позволяет получить исчерпывающую информацию об автомобиле и делает его покупку на вторичном рынке прозрачной и безопасной, а стоимость – соответствующей техническому состоянию.

Вся информация о посещении клиентом дилерских центров Hyundaiбудет собираться и обрабатываться автоматизированной системой Workshop Automation, которая является единой информационной средой для всей дилерской сети.Доступ к данным о сервисном обслуживании владелеца втомобиля Hyundai сможет получить в своем личном кабинете клиентской платформы«Мир Хендэ».

Бумажные варианты сервисных книжек, выданные ранее 1 августа 2019 года, продолжают свое действие до конца срока службы автомобиля. На все приобретенные авто после этой даты будет оформлен электронный вариант документа.