Российских автомобилистов ждёт ряд изменений

Российских автомобилистов ждёт ряд изменений
Декабрь 01 10:11 2019

Начало зимы будет ознаменовано введением целого ряда законодательных актов и норм касающихся российских автомобилистов

Кроме того, что всем законопослушным гражданам, в том числе автовладельцам, необходимо заплатить налоги включая транспортный и в реестр экологических категорий будет включен новый класс Евро-6. Распространяется новый экологический стандарт и на пассажирские автомобили, входящие в категорию M, и на грузовые автомобили категории N. Введенный стандарт призван содействовать улучшению экологической обстановки в стране за счет ужесточения требований к содержанию вредных компонентов выхлопных газов – как сообщил Njcar.

Помимо этого, в первый день зимы вступает в силу запрет на эксплуатацию автомобилей на летней резине. Все автомобилисты должны установить зимнюю резину и до марта передвигаться исключительно на ней. Пока штраф за эксплуатацию транспортного средства в зимний период на летней резине не предусмотрен. Однако соответствующий законопроект, рассмотрение которого перенесено на неопределенный срок, внесен еще в 2016 году.

Что же касается других изменений, то с декабря будет расширен перечень товаров подлежащих обязательной маркировке. Теперь компанию алкоголю, сигаретам и меховым изделиям составят автомобильные покрышки, верхняя одежда, постельное белье, парфюмерия, фототовары и фотовспышки. По мнению парламентариев, такое нововведение позволит защитить россиян от контрафактной продукции. Понятно, что все издержки, связанные с переходом на новую систему в той или иной мере, ударят по карманам конечных потребителей, то есть нас с вами.

Российских автомобилистов ждёт ряд изменений

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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