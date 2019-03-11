Амори Ла Фонта назначен генеральным директором Maserati Central Europe

Амори Ла Фонта (Amaury La Fonta) назначен генеральным директором новосозданного центральноевропейского регионального филиала Maserati Central Europe (в состав которого входят Германия, Швейцария, Австрия, Восточная Европа и Скандинавия) с прямым подчинением Умберто Чини (Umberto Cini), главе подразделения Maserati EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка).
Ла Фонта получил маркетинговое образование в European Business School (Европейская школа бизнеса) и обладает 25-летним опытом работы в сфере премиальных автомобилей и в розничных продажах товаров класса люкс. К компании Maserati он присоединился в сентябре 2013 года. Как топ-менеджер с по-настоящему международным мировоззрением он занимал различные руководящие посты в сферах маркетинга, развития бизнеса и продаж в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии. С июля 2017 года он возглавлял региональное подразделение Maserati South East Asia Pacific (Юго-Восточная Азия и Тихий океан) с штаб-квартирой в Гонконге.
C 2014 года www.amsrus.ru