Амори Ла Фонта назначен генеральным директором Maserati Central Europe

Амори Ла Фонта назначен генеральным директором Maserati Central Europe
Март 11 21:08 2019

Амори Ла Фонта (Amaury La Fonta) назначен генеральным директором новосозданного центральноевропейского регионального филиала Maserati Central Europe (в состав которого входят Германия, Швейцария, Австрия, Восточная Европа и Скандинавия) с прямым подчинением Умберто Чини (Umberto Cini), главе подразделения Maserati EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка).

Ла Фонта получил маркетинговое образование в European Business School (Европейская школа бизнеса) и обладает 25-летним опытом работы в сфере премиальных автомобилей и в розничных продажах товаров класса люкс. К компании Maserati он присоединился в сентябре 2013 года. Как топ-менеджер с по-настоящему международным мировоззрением он занимал различные руководящие посты в сферах маркетинга, развития бизнеса и продаж в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии. С июля 2017 года он возглавлял региональное подразделение Maserati South East Asia Pacific (Юго-Восточная Азия и Тихий океан) с штаб-квартирой в Гонконге.

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AMSRUS
AMSRUS

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