Chevrolet Corvette С3 L-82 1980 года продают на аукционе

На Ebay продают Corvette с минимальным пробегом

ока в недрах конструкторского бюро General Motors корпят над 8-м поколением культового Corvette, на аукционе Ebay предлагают приобрести Chevrolet Corvette L-82 1980 года выпуска. Судя по его состоянию, он станет желанным приобретением для ценителей прошлого.

Пробег 40-летнего CorvetteС3 насчитывает всего 2328 км. Перечень eBay не содержит подробных сведений об истории автомобиля. Предполагается, что машина большую часть своей жизни провела в сухом и хорошо вентилируемом гараже. Это объясняет, почему автомобиль сохранился в таком безупречном состоянии.

Продавец говорит, что автомобиль полностью оригинален, за исключением аккумулятора. Есть даже оригинальная наклейка на окне, руководство пользователя, пресс-кит General Motors и вся сопроводительная документация. Продавец утверждает, что классический американский спорткар проезжал каждый год несколько миль, чтобы сохранить свою форму.

Помимо скромного пробега еще одним достоинством этого экземпляра является редкий цвет Dark Claret. В описании есть информация, что автомобиль имеет богатую комплектацию.

Под капотом спорткара расположился двигатель L-82 V8. Этот мотор устанавливался на Corvette в течение ряда лет, а в 1980 году его мощность составляла 230 л.с. В паре с этим двигателем устанавливалась автоматическая коробка передач, а 4-ступенчатая «механика» предлагалась в качестве опции.

Найти классический Corvette в таком состоянии не легко, и мы думаем, что цена в $32500 является разумным предложением.

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