Chevrolet Corvette С3 L-82 1980 года продают на аукционе

Chevrolet Corvette С3 L-82 1980 года продают на аукционе
Апрель 06 15:02 2019

На Ebay продают Corvette с минимальным пробегом

ока в недрах конструкторского бюро General Motors корпят над 8-м поколением культового Corvette, на аукционе Ebay предлагают приобрести Chevrolet Corvette L-82 1980 года выпуска. Судя по его состоянию, он станет желанным приобретением для ценителей прошлого.

Chevrolet Corvette С3 L-82 1980

Пробег 40-летнего CorvetteС3 насчитывает всего 2328 км. Перечень eBay не содержит подробных сведений об истории автомобиля. Предполагается, что машина большую часть своей жизни провела в сухом и хорошо вентилируемом гараже. Это объясняет, почему автомобиль сохранился в таком безупречном состоянии.

Chevrolet Corvette С3 L-82 1980

Продавец говорит, что автомобиль полностью оригинален, за исключением аккумулятора. Есть даже оригинальная наклейка на окне, руководство пользователя, пресс-кит General Motors и вся сопроводительная документация. Продавец утверждает, что классический американский спорткар проезжал каждый год несколько миль, чтобы сохранить свою форму.

Chevrolet Corvette С3 L-82 1980

Помимо скромного пробега еще одним достоинством этого экземпляра является редкий цвет Dark Claret. В описании есть информация, что автомобиль имеет богатую комплектацию.

Chevrolet Corvette С3 L-82 1980

Под капотом спорткара расположился двигатель L-82 V8. Этот мотор устанавливался на Corvette в течение ряда лет, а в 1980 году его мощность составляла 230 л.с. В паре с этим двигателем устанавливалась автоматическая коробка передач, а 4-ступенчатая «механика» предлагалась в качестве опции.

Chevrolet Corvette С3 L-82 1980

Найти классический Corvette в таком состоянии не легко, и мы думаем, что цена в $32500 является разумным предложением.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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