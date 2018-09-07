Суперкар Genesis Essentia поступит в мелкую серию

Суперкар Genesis Essentia поступит в мелкую серию
Сентябрь 07 12:02 2018

Удачный концепт Genesis Essentia решили запустить в серию к 2021 году

Концепт Genesis Essentia, показанный в марте, был представлен лишь как эксперимент и основа будущей ДНК бренда. Однако положительная реакция публики привела компанию к идее запустить подобную машину в серию. Об этом изданию Motor Trend рассказал Эрвин Рафаэль, исполнительный директор отделения Genesis North America.

Серийный вариант автомобиля будет довольно неплохо повторять внешность шоу-кара, но, скорее всего, разработчики купе откажутся от подъёмных дверей в пользу простых распашных створок.

Глава компании Манфред Фитцджеральд подтвердил реализуемость идеи, сказав, что вся техническая начинка в концепте была вполне пригодна для тиражирования, а не чисто концептуальная. Конечно, Essentia будет собрана очень небольшим тиражом, и это будет самый дорогой Genesis. Тем не менее, машину можно будет купить. По оценке Манфреда, такая модель может выйти в свет в 2021-м или 2022 году, пишет источник.

 

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Genesis Essentiaавтопроизводствоконцепт
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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