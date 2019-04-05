Госдума отменила транспортный налог на автомобили, но не все…

Теперь за украденные автомобили не нужно платить налог, вплоть до их возврата

Депутаты приняли законопроект, который освобождает от транспортного налога владельцев украденных машин вплоть до их возврата.

Госдума приняла законопроект, который освобождает владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога вплоть до их нахождения и возврата. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее владельцы находящихся в розыске машин не должны были платить транспортный налог в случае подтверждения факта угона специальным документом, выдаваемым полицией. Причем сам угон необходимо было подтверждать каждый год, а в случае не нахождения автомобиля владелец должен был снять его с учета. В противном случае ему бы приходилось продолжать платить налог.

Согласно новому законопроекту, налогом не облагается не только находящаяся в розыске машина, но и те транспортные средства, следствие в отношении которых уже закончено — с месяца начала розыска до месяца возврата.

По данным ГИБДД, в России в 2018 г. было совершено 21 112 угонов легковых автомобилей. Эта цифра на 20% ниже показателей за 2017 год. Первое место в рейтинге самых угоняемых машин занимают автомобили АвтоВАЗ. В минувшем году в стране было похищено 5655 машин этой марки. На втором месте — Toyota. За 12 месяцев преступники угнали в России 2624 машины японского бренда. В тройку также вошел Hyundai (1879 автомобилей). Далее следуют Kia (1832 автомобиля) и Nissan (951 автомобиль).

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