Путин поручил отменить штрафы со скрытых камер

Путин поручил отменить штрафы со скрытых камер
Июль 20 19:04 2019

Владимир Путин поручил до 1 февраля 2020 года отменить штрафы за нарушения правил дорожного движения, зафиксированные скрытыми камерами.

«Принять меры, направленные на решение вопроса о неприменении штрафных санкций за нарушения, зафиксированные такими специальными средствами, размещенными с нарушением данных требований», — говорится в сообщении.

Также Владимир Путин поручил кабмину разработать госпрограмму по безопасности на дорогах до 2030 года. Программа должна быть подготовлена до 1 декабря 2020 года. Документ направлен на снижение смертности в ДТП.

«Разработать и утвердить государственную программу Российской Федерации по обеспечению безопасности дорожного движения на период до 2030 года, направленную на снижение смертности и травматизма населения в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах», — говорится в документе.

В июне Владимир Путин потребовал перестать специально прятать комплексы фиксации нарушений ПДД на опасных участках дорог, так как камеры устанавливаются в первую очередь ради снижения аварийности. Об этом президент России заявил на заседании Госсовета, посвященном развитию сети автодорог, сообщает ТАСС.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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3 комментария

  1. Михаил Неиванов
    Июль 20, 19:27 #1 Михаил Неиванов

    Боюсь слабо ему будет

  2. Евген Бортников
    Июль 20, 19:36 #2 Евген Бортников

    Концентрация камер по 5 на километр чем обусловлена? Я вижу только жадность и жажду наживы. Пузатые погоны всё глупее и
    нелепее смотрятся со своими сочинениями на тему безопасности дорожного движения

  3. Михаил Рокотов
    Июль 20, 20:00 #3 Михаил Рокотов

    Странно, его любимое кино

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