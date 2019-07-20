Путин поручил отменить штрафы со скрытых камер

«Принять меры, направленные на решение вопроса о неприменении штрафных санкций за нарушения, зафиксированные такими специальными средствами, размещенными с нарушением данных требований», — говорится в сообщении.
Также Владимир Путин поручил кабмину разработать госпрограмму по безопасности на дорогах до 2030 года. Программа должна быть подготовлена до 1 декабря 2020 года. Документ направлен на снижение смертности в ДТП.
«Разработать и утвердить государственную программу Российской Федерации по обеспечению безопасности дорожного движения на период до 2030 года, направленную на снижение смертности и травматизма населения в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах», — говорится в документе.
В июне Владимир Путин потребовал перестать специально прятать комплексы фиксации нарушений ПДД на опасных участках дорог, так как камеры устанавливаются в первую очередь ради снижения аварийности. Об этом президент России заявил на заседании Госсовета, посвященном развитию сети автодорог, сообщает ТАСС.
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Боюсь слабо ему будет
Концентрация камер по 5 на километр чем обусловлена? Я вижу только жадность и жажду наживы. Пузатые погоны всё глупее и
нелепее смотрятся со своими сочинениями на тему безопасности дорожного движения
Странно, его любимое кино
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