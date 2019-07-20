Путин поручил отменить штрафы со скрытых камер

Владимир Путин поручил до 1 февраля 2020 года отменить штрафы за нарушения правил дорожного движения, зафиксированные скрытыми камерами.

«Принять меры, направленные на решение вопроса о неприменении штрафных санкций за нарушения, зафиксированные такими специальными средствами, размещенными с нарушением данных требований», — говорится в сообщении.

Также Владимир Путин поручил кабмину разработать госпрограмму по безопасности на дорогах до 2030 года. Программа должна быть подготовлена до 1 декабря 2020 года. Документ направлен на снижение смертности в ДТП.

«Разработать и утвердить государственную программу Российской Федерации по обеспечению безопасности дорожного движения на период до 2030 года, направленную на снижение смертности и травматизма населения в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах», — говорится в документе.

В июне Владимир Путин потребовал перестать специально прятать комплексы фиксации нарушений ПДД на опасных участках дорог, так как камеры устанавливаются в первую очередь ради снижения аварийности. Об этом президент России заявил на заседании Госсовета, посвященном развитию сети автодорог, сообщает ТАСС.

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