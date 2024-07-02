Belgee объявляет цены на новый кроссовер X70 для российского рынка

Belgee объявляет цены на среднеразмерный кроссовер X70. Автомобиль будет представлен на российском рынке в четырех комплектациях: Active, Style, Prestige и Prestige+ с передним и полным приводом.

Комплектация Active включает 150-сильный турбомотор объемом 1,5 литра, 6-ступенчатую автоматическую коробку передач и передний привод. Среди стандартного оборудования: 17-дюймовые колесные диски, кнопка запуска двигателя, двухзонный климат-контроль, датчик света, электростеклоподъемники, кожаное рулевое колесо с регулировкой, круиз-контроль, сиденья из экокожи, цифровая приборная панель диагональю 7», мультимедийная система с сенсорным экраном 12,3», аудиосистема с 6 динамиками, камера заднего вида и задние парковочные датчики. Цена — 2 599 990 рублей, при покупке в кредит и по Trade-in — от 2 149 990 рублей.

Комплектация Style доступна с передним или полным приводом. Полный привод оснащен 177-сильным двигателем, системой «мягкого» гибрида и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Дополнительно включены 18-дюймовые колесные диски, светодиодная оптика, бесключевой доступ, датчик дождя, зеркало заднего вида с функцией затемнения, электрорегулировка сиденья водителя, центральный подлокотник с подстаканниками и четыре камеры кругового обзора. Цена — 2 719 990 рублей за переднеприводную версию и 2 894 990 рублей за полноприводную версию. При покупке в кредит и по Trade-in — от 2 269 990 и 2 444 990 рублей соответственно.

Комплектация Prestige включает 177-сильный двигатель, полноприводную трансмиссию, систему «мягкого» гибрида, атмосферную подсветку интерьера, интеллектуальный круиз-контроль, систему распознавания дорожных знаков и интеллектуальную систему управления дальним светом. Цена — 3 094 990 рублей, при покупке в кредит и по Trade-in — от 2 644 990 рублей.

Комплектация Prestige+ включает панорамную крышу и антенну в форме плавника. Цена — 3 199 990 рублей, при покупке в кредит и по Trade-in — от 2 749 990 рублей.

В зависимости от комплектации, Belgee X70 оборудован системами безопасности: электронная система стабилизации, антиблокировочная система тормозов, система помощи при экстренном торможении, система автоматического экстренного торможения с распознаванием пешеходов, система информирования об усталости водителя, система удержания автомобиля на уклоне, система помощи при спуске, противобуксовочная система, система мониторинга давления и температуры в шинах, система автоматического удержания и снятия стояночного тормоза Auto Hold.

Belgee X70

Полноприводные версии оснащены 48-вольтовой системой «мягкого» гибрида, снижающей расход топлива до 6,8 л на 100 км и увеличивающей крутящий момент до 50 Нм.