Су Юхо (Juho Suh) назначен главой Группы инновационного дизайна Hyundai

Г-н Су возглавит разработку передовых дизайнерских концепций и решений для транспорта будущего

Hyundai Motor Company назначает Су Юхо на должность вице-президента и главы Группы инновационного дизайна Hyundai. Это позволит компании укрепить свои позиции в сфере современного дизайна.

За плечами известного автомобильного дизайнера г-на Су более двух десятилетий опыта работы в отрасли, а теперь он возглавит разработку передовых дизайнерских концепций и решений для транспорта будущего в Hyundai.

Группа инновационного дизайна Hyundai – это подразделение компании, созданное для быстрого и гибкого реагирования на последние тенденции в мире дизайна. Группа будет не только курировать современные дизайнерские разработки для серийных автомобилей, но и станет площадкой открытых инноваций для развития сотрудничества с организациями, не связанными с дизайном, с целью создания новых решений в сфере мобильности будущего и улучшения обслуживания клиентов.

Назначение г-на Су поможет Hyundai и дальше находиться в авангарде стремительных изменений в мире дизайна и сохранять свои конкурентные преимущества в сфере технологий будущего. В частности, опыт г-на Су в разработке дизайна спортивных электромобилей должен радикально улучшить дизайн электрических моделей компании.

«Я получил обширный опыт и знания по автомобильному дизайну во время работы на американскую компанию массового сегмента, премиальный европейский бренд и производителя электромобилей из Китая, — говорит Су Юхо. — Я поделюсь с Hyundai всем, чему научился в разных регионах мира и у разных брендов. Это поможет компании успешно реализовывать инновационные дизайнерские проекты будущего».

Г-н Су официально займет свою должность в этом месяце, а его непосредственным начальником будет Ли Санъюп (Sang Yup Lee), старший вице-президент и глава дизайнерского центра Hyundai.

«Я уверен, что г-н Су поможет нам гораздо эффективнее внедрять нашу новую дизайнерскую философию в автомобилях следующего поколения. Его обширный опыт позволит Hyundai и дальше развивать свои дизайнерские традиции, успешно удовлетворяя быстро меняющиеся потребности наших клиентов в новую динамичную эпоху». — отметил г-н Ли.

До прихода в Hyundai г-н Су был главой Шанхайской студии дизайна в китайской компании NIO, которая занимается производством электромобилей. До этого он больше трех лет проработал в BMW на должности руководителя проектов современного дизайна, где успешно разработал первоначальные концепции дизайна для моделей X5, X6, 3 и 8 серий. В годы работы на GM он курировал проект Ecojet, в рамках которого был успешно разработан и изготовлен спортивный суперкар для Джея Лено (Jay Leno), ведущего ток-шоу The Tonight Show на американском канале NBC. Г-н Су родился в Корее, изучал промышленный дизайн в Институте Пратта в Нью-Йорке, где получил степень бакалавра и магистра.

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