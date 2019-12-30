Китайская марка Nio показала первый купе-кроссовер

Модель EC6 технически повторяет обычный ES6 – Motor

Китайский стартап Nio представил первый электрический купе-кроссовера. Анонсировали новую модель на мероприятии Nio Day вместе с премьерой обновленного вседорожника ES8 и аккумулятора на 100 киловатт-часов, которая увеличит запас хода батарейных Nio до 600 с лишним километров.

Купеобазный вседорожник EC6 — третья серийная модель Nio. Технически новинка не отличается от стандартного ES6, то есть оборудована двумя электромоторами с общей отдачей в 435 сил (610 Нм) либо 544 силы (725 Нм) для версии Performance. Разница — в заваленной задней стойке кузова. Кроссовер можно оснастить новой термостатической батареей с жидкостным охлаждением. Ее емкость — 100 киловатт-часов, что обеспечивает пробег без подзарядки до 615 километров в цикле NEDC.

Другие особенности — сниженный с 0,29 до 0,27 коэффициент аэродинамического сопротивления и стеклянная панорамная крыша площадью 2,1 квадратных метра. Цену и подробную спецификацию Nio EC6 огласят в июле следующего года. На китайский рынок кросс-купе поступит в сентябре 2020-го.

Вместе с новым EC6 фирма показала рестайлинговый ES8. Флагманскому кроссоверу подкорректировали внешность и пересмотрели оснащение. Диагональ дисплея на приборной панели увеличилась с 8,8 до 9,8 дюйма, по центру установили 11,3-дюймовый HD-экран. Под стеклом разместился первый в отрасли круглый AMOLED-дисплей голосового помощника NOMI Mate 2.0. Кроме того, для ES8 предложили NFC-ключ и «умную» крышку зарядного порта.