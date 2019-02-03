В Калужской области перевернулся автобус с детьми

Утром в воскресенье на трассе Вязьма — Калуга пассажирский автобус MAN съехал в кювет на своей стороне дороги и перевернулся.

По данным оперативных служб, это произошло в 9:15 в районе в районе села Извеково. В МВД сообщили, что погибли четверо детей и трое взрослых. Всего в автобусе ехали 48 человек, и пока спасатели продолжают работать. Пострадавших в ДТП, среди которых 24 ребенка, доставили в больницу в состоянии средней тяжести – Meduza.

Дети из Смоленской области ехали на танцевальный конкурс. Как рассказали в смоленской областной администрации, дети из города Ярцево ехали на конкурс в Калугу. Глава города Ярцево Владимир Макаров сказал «Интерфаксу», что дети представляли частный танцевальный клуб «Вертим». По информации Mash, многие дети были с матерями. Всего в автобусе было 33 ребенка и 15 взрослых.

По предварительной версии, автобус занесло на скользкой дороге. Водитель не справился с управлением и машину вынесло в кювет, сам он выжил и дает показания следователям. Уголовное дело по факту случившегося расследуют по двум статьям — о нарушении правил дорожного движения и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Второе дело глава СК Александр Бастрыкин уже распорядился передать в Москву.

В связи с аварией возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Позднее в СКР сообщили о возбуждении еще одного дела по ст. ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) – Интерфакс.