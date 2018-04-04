Забастовка маршруток — пощады не будет
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Забастовка маршруток — пощады не будет
Апрель 04 18:08 2018

Водители микроавтобусов в Бишкеке хотят забирать и высаживать пассажиров вне остановок, поворачивать со второй линии и требуют увеличить штрафы для пешеходов.

Бастующие водители маршрутных микроавтобусов в Бишкеке выдвинули несколько требований, сообщил корреспондент Sputnik Кыргызстан, побывавший на конечной остановке маршруток в 12-м микрорайоне.

Сегодня в столице практически нет пассажирских микроавтобусов, так как водители вышли на забастовку. Они выдвинули следующие требования:

  • отсрочить введение штрафа за отсутствие страхового полиса;
  • отменить единую форму (по словам водителей, одна жилетка стоит 750 сомов);
  • повысить тариф на проезд до 15 сомов;
  • разрешить посадку и высадку пассажиров вне остановок (водители утверждают, что беспокоятся прежде всего о пассажирах-инвалидах);
  • разрешить поворачивать со второй линии (дескать, водителей автобусов и троллейбусов за это не наказывают);
  • увеличить штрафы для пешеходов, так как они часто создают аварийную ситуацию.

В Кыргызстане 10 лет действует закон, согласно которому водители обязаны страховать пассажиров и опасные грузы. Но его соблюдение игнорировалось, поскольку не было предусмотрено наказание. Однако с 1 апреля текущего года введен штраф за нарушение в 500 сомов.

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Бишкекводителипассажиры
  Категории:
Автожестьслайдер
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

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1 Comment

  1. Serge Shchetinsky
    Апрель 04, 18:14 #1 Serge Shchetinsky

    Они в Москве так ездят. Хотят на родине передовой опыт внедрить.

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