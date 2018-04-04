Забастовка маршруток — пощады не будет

Бастующие водители маршрутных микроавтобусов в Бишкеке выдвинули несколько требований, сообщил корреспондент Sputnik Кыргызстан, побывавший на конечной остановке маршруток в 12-м микрорайоне.
Сегодня в столице практически нет пассажирских микроавтобусов, так как водители вышли на забастовку. Они выдвинули следующие требования:
В Кыргызстане 10 лет действует закон, согласно которому водители обязаны страховать пассажиров и опасные грузы. Но его соблюдение игнорировалось, поскольку не было предусмотрено наказание. Однако с 1 апреля текущего года введен штраф за нарушение в 500 сомов.
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Они в Москве так ездят. Хотят на родине передовой опыт внедрить.
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