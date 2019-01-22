В автомобилях каршеринга установят скрытые камеры

В ближайшее время, в Москве автомобили каршеринга оборудуют скрытыми камерами

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет». Там рассказали, что нововведение должно заработать до конца нынешнего года. Соответствующая нормативная основа будет проработана в ближайшее время.

«В салонах авто уже с конца весны могут появиться скрытые камеры. Такие меры, направленные на профилактику воровства в арендованных авто, сейчас обсуждаются экспертами рабочей группы «Автонет», — пояснили в пресс-службе.

Предполагается, что операторы каршеринга будут сами оснащать автомобили комплексами видеонаблюдения, данные с камер будут храниться на серверах компаний