АвтоВАЗ отправит в ремонт более семи тысяч хэтчбеков Lada XRay
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АвтоВАЗ отправит в ремонт более семи тысяч хэтчбеков Lada XRay
Июнь 27 21:04 2018

Волжский автозавод объявил о начале сервисной кампании для хэтчбеков Lada XRay

Компания АвтоВАЗ приняла решение отозвать 7 220 хэтчбеков Lada XRay. Под сервисную акцию попали автомобили, которые были проданы с ноября 2017 г. по сегодняшний день.

АвтоВаз снова отзывает X-Ray

Как сообщает Росстандарт, причина сервисной акции — дефект поворотного кулака.

«Причиной отзыва транспортных средств является наличие газовых раковин в поворотном кулаке, выполненных из серого чугуна вместо высокопрочного», — говорится в сообщении ведомства.

В сервисных центрах у отзываемых машин проверят качество поворотного кулака и, при необходимости, выполнят его замену. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

В октябре прошлого года АвтоВАЗ объявил об отзыве 19 668 хэтчбеков XRay. Тогда автомобили отправили в ремонт по причине возможного перетирания жгута проводов двигателя о кромку аккумуляторной площадки.
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  Article "tagged" as:
X-RayАВТОВАЗгарантийный ремонт
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AMSRUS
AMSRUS

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