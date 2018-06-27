АвтоВАЗ отправит в ремонт более семи тысяч хэтчбеков Lada XRay 10

Волжский автозавод объявил о начале сервисной кампании для хэтчбеков Lada XRay

Компания АвтоВАЗ приняла решение отозвать 7 220 хэтчбеков Lada XRay. Под сервисную акцию попали автомобили, которые были проданы с ноября 2017 г. по сегодняшний день.

Как сообщает Росстандарт, причина сервисной акции — дефект поворотного кулака.

«Причиной отзыва транспортных средств является наличие газовых раковин в поворотном кулаке, выполненных из серого чугуна вместо высокопрочного», — говорится в сообщении ведомства.

В сервисных центрах у отзываемых машин проверят качество поворотного кулака и, при необходимости, выполнят его замену. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

В октябре прошлого года АвтоВАЗ объявил об отзыве 19 668 хэтчбеков XRay. Тогда автомобили отправили в ремонт по причине возможного перетирания жгута проводов двигателя о кромку аккумуляторной площадки.

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