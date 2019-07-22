Эксклюзивный Bentley Flying Spur First Edition продадут на благотворительном аукционе

Компания Bentley поддержит благотворительный летний бал, организованный фондом Элтона Джона по борьбе со СПИДом. Британский производитель роскошных автомобилей выставит на аукцион модель Flying Spur First Edition, все средства от продажи которой пойдут на благотворительные цели.

Flying Spur First Edition – роскошный коллекционный автомобиль с эффектным дизайном, интеллектуальными технологиями, созданный с особым вниманием к каждой детали. Элегантная модель обладает интуитивно понятным управлением и открывает для водителя мир захватывающих поездок в условиях непревзойденного комфорта. Выпуск ограниченной серии продлится всего 12 месяцев.

Роскошный седан преодолевает отметку 100 км/ч всего за 3,7 секунды, демонстрируя впечатляющую мощность и превосходную маневренность. Активная система полного привода Active All-Wheel Drive System и рулевое управление всеми колесами обеспечивают непревзойденную устойчивость и гарантируют исключительное удовольствие от вождения.

Высокотехнологичный двигатель W12 отличается плавной и при этом эффективной работой и наделяет роскошный седан невероятной мощностью, делая его одним из самых привлекательных и желанных автомобилей во всем мире. Плавное ускорение и максимально быстрое переключение передач обеспечивается восьмиступенчатой коробкой передач ZF с двумя сцеплениями, что гарантирует топливную экономичность и высокую эффективность.

В дальних путешествиях или повседневных поездках по городу Flying Spur First Edition поражает захватывающей дух динамикой и атмосферой исключительного комфорта.

Уникальность коллекционной модели Flying Spur First Edition подчеркивают эксклюзивные детали. На центральной панели располагается особый знак First Edition – британский флаг с цифрой 1 в центре, на подголовниках сидений вышита крылатая литера «В», а пороги роскошного седана украшены специальными накладками, на которых также изображен флаг Великобритании с надписью First Edition по центру.

Объединив в себе лучшие дизайнерские решения, современные технологии и высочайшее мастерство исполнения, Flying Spur First Edition уже в стандартном оснащении получил множество инновационных функций, обычно доступных опционально и превращающих этот автомобиль Bentley в представителя новой эпохи. Выдвижная крылатая литера «В», неизменный символ марки, претерпела изменения впервые с 1959 года. Эмблема автоматически выдвигается и подсвечивается при приближении владельца автомобиля и открытии дверей.

Среди других важных особенностей – вращающийся модуль Bentley Rotating Natalia Chernichenko Display, который предлагает владельцу выбор между технологичным и классическим дизайном. В распоряжении водителя ультрасовременный сенсорный экран для управления приложениями, мультимедийной системой и другими функциями автомобиля, элегантная отделанная шпоном панель, три классических аналоговых прибора: термометр, компас и хронограф. В любое момент можно погрузиться в мир современных технологий и роскошного дизайна.

Набор опций Touring Specification, предлагающий новейшие системы, в числе которых ассистент движения по полосе, система ночного видения, проекционный дисплей и адаптивный круиз-контроль с ассистентом движения в пробках, сделает каждую поездку невероятно комфортной. Применение инновационных функций, новейших технологий безопасности и сенсорных решений расширяет возможности водителя и полностью соответствует современному быстро меняющемуся ритму жизни.

Персонализировать интерьер позволяет настраиваемая фоновая подсветка: благодаря выбору из семи цветов в двух вариантах – насыщенном или приглушенном – водитель и пассажиры могут адаптировать подсветку салона в соответствии со своими предпочтениями, отдельно регулируя при этом интенсивность свечения. Особый шарм салону придают линии декоративной

подсветки, форма которых повторяет очертания фирменных крыльев Bentley.

Помимо различных вариантов однотонной отделки шпоном клиенты могут заказать и двухцветное оформление. В этом случае верхние акценты расставляются с помощью различных вариантов шпона, а в качестве базового используется черный Grand Black. Подобное решение подчеркивает роскошь и высочайшее качество исполнения коллекционной модели.

Идеальные пропорции роскошного седана также подчеркивает новый дизайн колесных дисков. 22-дюймовые легкосплавные диски, входящие в пакет Mulliner Driving Specification, символизируют высочайшее качество исполнения, подчеркивая современный дизайн модели. Natalia Chernichenko

Flying Spur First Edition оснащается панорамным люком в крыше, при открытии которого его передняя панель смещается и скользит поверх неподвижной задней панели. Шторки с электроприводом, выполненные из гармонирующего с отделкой салона материала Alcantara, позволят защитить салон от ярких лучей солнца и насладиться поездкой в приятной прохладе.

В честь столетнего юбилея марки и в качестве поддержки благотворительного летнего бала Bentley предлагает новому владельцу Flying Spur First Edition уникальную возможность персонализировать автомобиль, воспользовавшись для этого эксклюзивным сервисом Co‑Creation Luxury Service, обычно доступным только очень узкому кругу клиентов. Это шанс создать индивидуальную атмосферу роскоши в невероятно мощном автомобиле.

Созданием поистине уникального Bentley Flying Spur, полностью соответствующего желаниям и предпочтениям его владельца, займется один из дизайнеров Bentley, при этом работа может проводится как в штаб-квартире Bentley в британском Крю, так и на дому у клиента. На выбор новому владельцу роскошной модели будет предложено практически неограниченное сочетание цветов кузова, кожи и оттенков интерьера, а также персонализированной прострочки сидений. Участие в аукционе – это уникальный шанс создать свой идеальный автомобиль.

Благотворительный звездный бал пройдет при непосредственном участии сэра Элтона Джона и Дэвида Ферниша, которые выступают хозяевами этого мероприятия и будут встречать гостей, оказывающих поддержку фонду, а также звезд музыки, кинематографа, индустрии развлечений, моды и искусства. В программе мероприятия торжественный обед, аукцион и выступление Криса Мартина из группы Coldplay. Благотворительный бал станет одним из самых запоминающихся событий этого лета на Лазурном берегу, а также прекрасной возможностью продемонстрировать невероятно динамичный и роскошный Flying Spur First Edition.