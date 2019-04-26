Компания «Мостотрест» может получить проект стоимостью 130–140 млрд рублей

Строительство моста через Волгу в районе Климовки с обходом Тольятти может достаться компании «Мостотрест», принадлежащей Аркадию Ротенбергу

Проект по строительству моста через Волгу в районе Климовки с обходом Тольятти может достаться компании «Мостотрест», принадлежащей Аркадию Ротенбергу. Стоимость его может достигать 130–140 млрд рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на самарских чиновников и источники, участвовавшие в проработке проекта.

Этот заказ может стать одним из крупнейших для «Мостотреста» со времен строительства Крымского моста, но его роль в проекте еще обсуждается, говорят собеседники «Ведомостей».

Помимо этого «Мостотрест» может войти в проектную компанию и заработать еще и как инвестор. Компания будет претендовать на подрядные работы, когда будет определен концессионер, подтвердил его представитель. Произойти это может в ближайшее время. Ожидается подача частной концессионной инициативы, говорил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Это должно случиться до начала мая, знает региональный чиновник, концессионером выступит компания «Обход Тольятти».

Учредителем «Обхода Тольятти» является компания «Инфракап», которой пополам владеют бывший гендиректор Федерального центра проектного финансирования ВЭБ.РФ Александр Баженов и Мария Панина. Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».

Кроме того, в партнерство войдет одна из компаний «Автодора», которая будет выполнять функции оператора проекта, в будущем предполагается привлечь других партнеров, рассказывает Баженов, финансовое обеспечение заявки предоставляют «Газпромбанк» и «Промсвязьбанк».

«Прорабатываем проект, даем письмо поддержки и рассчитываем, что будем его финансировать», — отмечает вице-президент «Газпромбанка» Павел Бруссер. Представитель «Промсвязьбанка» отказался от комментариев. Человек, близкий к банку, подтвердил, что он рассматривает возможность финансирования проекта. Мост через Волгу с обходом Тольятти — первый проект международного транспортного коридора Европа — Западный Китай, указывает представитель «Автодора». Он уже включен в комплексный план развития магистральной инфраструктуры. Мост должен восстановить «географическую справедливость», сказал «Ведомостям» Азаров: «Транспортное сообщение между правым и левым берегом Волги сейчас проходит по плотине Жигулевской ГЭС, которая не справляется с транспортным потоком». С мостом же его удастся увеличить, перехватив часть международного потока.

Проект четырехполосной платной дороги с расчетной скоростью 120 км/ч прошел Главгосэкспертизу в прошлом году: общая протяженность с подходами — 11,1 км, самого моста — 3,75 км. Не все прошлые наработки будут использованы при подготовке нового проекта, говорит человек, близкий к его участникам. Теперь предусмотрено строительство мостового перехода через Волгу протяженностью 8,6 км с учетом подъездных дорог и 88,7 км автодорог, рассказывает Баженов.

Стоимость стройки будет определена по итогам повторного прохождения Главгосэкспертизы, продолжает он, пока предполагается, что 67 млрд рублей даст федеральный бюджет в качестве капитального гранта, весь проект стоит 130 млрд в ценах лет реализации. Такая сумма была указана в заявке Самарской области на получение капитального гранта, но, по словам одного из участников обсуждения проекта, стоимость несколько выше — 136–138 млрд руб.

Первые бюджетные деньги проекту были выделены в конце марта: по распоряжению федерального правительства Самарская область получила на ближайшие три года 30,8 млрд руб.

«Мы рассчитываем, что финансирование, в том числе бюджетное, будет увеличено», — говорит Азаров. Представитель Минтранса не ответил на вопрос «Ведомостей».

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