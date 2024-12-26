Пробки – самая большая проблема праздников для 70% россиян

Каршеринг-сервис Ситидрайв совместно с аналитическим агентством A2:Research провели исследование, посвящённое сезонным изменениям в дорожной обстановке. В опросе приняли участие 1 334 человека из крупных городов России. Более 70% респондентов отметили, что в декабре пробки усиливаются, осложняя выполнение повседневных задач.

Ежедневно с пробками сталкиваются 32% участников опроса, ещё 35% испытывают затруднения два-три раза в неделю. Независимо от времени года, 39% опрошенных считают, что заторы остаются стабильной проблемой, а 24% отметили, что именно декабрь характеризуется наиболее сложной дорожной обстановкой.

Среди главных последствий пробок водители выделяют нехватку времени (41%), физический дискомфорт (38%) и стресс (13%). Однако, как показало исследование, многие участники стараются использовать время в пробках продуктивно. Более половины (50%) слушают музыку или радио. Другие респонденты отмечают, что предпочитают общение (28%), просмотр социальных сетей (18%) или перекусы (20%). Некоторая часть опрошенных выбирает просмотр фильмов и сериалов (14%) либо аудиокниги и подкасты (12%).

Новогодние праздники становятся особенно важным периодом для анализа влияния пробок. Согласно данным исследования, 34% респондентов планируют встречи с друзьями, 27% отдают предпочтение домашнему отдыху. Городские развлечения и мероприятия выбрали 18%, поездки за город — 13%. Меньше всего участников собираются отправляться за границу (8%).

На вопрос о частоте автомобильных поездок в преддверии праздников 38% опрошенных ответили, что совершат одну-две поездки. Ещё 32% планируют три-пять поездок. В новогодние каникулы частота использования автомобилей возрастает: 32% респондентов планируют совершать поездки 1–2 раза в неделю, 29% — 3–5 раз. Ежедневное использование автомобилей в этот период ожидают 19% участников.

Интерес вызывает отношение к каршерингу. В период новогодних праздников 18% респондентов планируют воспользоваться этой услугой. В компании отметили, что каршеринг остаётся удобным решением для многих горожан, особенно в условиях затруднённого движения.