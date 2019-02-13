Dodge Viper 1992 года выпуска продают за 100 000 долларов

Dodge Viper с пробегом 54 километра продают за 100 000 долларов

Автомобиль ждал своего часа на протяжении 27 лет в темном гараже с определенным микроклиматом, позволившим сохранить его в первозданном состоянии.

На интернет-аукционе eBay появился уникальный спорткар Dodge Viper 1992 года выпуска с пробегом всего 54 км. Автомобиль оснащен 8,0-литровым V10, который специалисты Dodge в свое время разработали совместно с инженерами Lamborghini на основе агрегата от Chrysler семейства LA. Можность силовой установки составляет 406 л.с., а крутящий момент равен 630 Нм. Благодаря ей разгон машины до 100 км/ч занимает всего 4,7 секунды, а максимальная скорость составляет рекордные для ее времени 260 км/ч.



Спроектированный как ультимативный спорткар, этот Viper изначально был лишен внешних дверных ручек и кондиционера, который позже можно было заказать в качестве опции. Крыша двухдверки была сделана из брезента, а стекла — из винила. некоторые модификации машин первого поколения оснащались жесткой стеклопластиковой крышей, а среди дополнительного оборудования появилась регулируемая спортивная подвеска.



Dodge Viper прекратил свое существование на пятом поколении — в августе 2017 года с конвейера марки сошел последний экземпляр. Это связывалось с тем, что Viper изначально имел «зверский характер», а его системы безопасности не поспевали за постоянно меняющимися требованиями.

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