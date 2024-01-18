Визит министра промышленности и технологий Турции в штаб-квартиру Omoda

В конце декабря высокопоставленная делегация Турции, включающая членов различных ведомств, посетила штаб-квартиру Omoda в провинции Аньхой, Китай, с целью обмена опытом. Состав делегации включал министра промышленности и технологий Турецкой Республики Мехмета Фатиха Каджыра, посла Турецкой Республики в Китае Исмаила Хакки Мусу, заместителя министра промышленности и технологий Зекерия Чосту, а также руководителя инвестиционного отдела при президенте Ахмета Бурака Даглиоглу. Встреча прошла с участием председателя Chery Group Инь Тунъяо, президента Chery International Чжана Гуйбина и вице-президента Chery International и генерального директора Chery Turkiye Company Фэнхо Си. Обсуждение касалось разработки и создания новых электрических транспортных средств в Турции с учетом общей цели поддержания экологически чистой среды.

Министр Каджыр посетил технологическую выставку и производственную базу Omoda в рамках своего участия в делегации. Участники внимательно изучили достижения компании в области разработки и производства электрических транспортных средств, а также протестировали электромобиль Omoda E5 в испытательном центре Луншань. Министр Каджыр выразил высокую оценку качествам новинки, выделив инновационные технологические решения и футуристический дизайн.

Согласно имеющейся информации, турецкое правительство планирует достичь пикового значения углесодержащих выбросов к 2038 году и стать углеродно-нейтральным к 2053 году. Бренд Omoda, благодаря своим зеленым технологиям, внес значительный вклад в область экологически чистой мобильности. Сотрудничество с Omoda идеально соответствует стратегической концепции устойчивого развития Турецкой Республики и полностью соответствует планам по достижению углеродной нейтральности к 2053 году.

3 июня 2023 года Мехмет Фатих Каджыр вступил в должность министра промышленности и технологий, став ключевой фигурой, ответственной за вопросы национального уровня, такие как передача технологий и стратегическая трансформация. С момента назначения господин Каджыр руководил реализацией нескольких инициатив, направленных на развитие Турецкой Республики. Среди этих инициатив – Стратегия по развитию промышленности и технологий, Национальная стратегия искусственного интеллекта и Государственная стратегия технологического предпринимательства. Эти инициативы сыграли важную роль в переходе страны к устойчивому экономическому развитию. Кроме того, господин Каджыр инициировал проект “Зеленая промышленность”, что привело к серьезному продвижению в направлении экологически чистого будущего.

Стратегическое партнерство с Турецкой Республикой является ключевым для Omoda, предоставляя доступ к местному рынку и возможности экспорта в Европу и за ее пределы. Марка уделяет особое внимание локализации, стремясь адаптировать свою продукцию под потребности местных клиентов и соответствовать нормативно-правовой базе различных стран. Компания проводит тщательное тестирование и создает надежную систему продаж и обслуживания совместно с местными партнерами. Omoda также активно поддерживает переход автомобильной промышленности Турции к электрификации.

Бренд Omoda стремится стать мировым лидером в области новой энергетики и интеллектуальных технологий, предлагая клиентам по всему миру инновационные решения, сочетающие в себе экологичность и комфорт.

Инновационный электромобиль Omoda E5 рассчитан на занятие лидирующих позиций на мировом рынке. Его низкий расход заряда в 15,5 кВт/ч на 100 км обеспечивает внушительный запас хода в 430 км, минимизируя необходимость частой подзарядки. Технология быстрой зарядки позволяет заполнить батарею от 20% до 80% всего за 30 минут, обеспечивая максимальный комфорт в любом путешествии.