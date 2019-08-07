Обновленная версия кемпера Volkswagen California 6.1

Обновленная версия Volkswagen California 6.1 с цифровой концепцией управления функциями кемпера

В конце августа марка Volkswagen Коммерческие автомобили впервые представит новый кемпер California 6.1. Премьера состоится на выставке Caravan Salon в Дюссельдорфе. Автомобиль получил новый дизайн передней части кузова, усовершенствованное кухонное оборудование, кровати, новую многофункциональную панель управления на потолочной консоли.

Среди других важных новинок кемпера – цифровая приборная панель и мультимедийные системы нового поколения со встроенным модулем для подключения к сети Интернет.Обновленный автодом полностью адаптирован к миру цифровых технологий. С помощью нового электромеханического усилителя рулевого управления, вождение станет еще более безопасным и легким. Появятся новые электронные ассистенты, например ассистент движения по полосе Lane Assist.

Кемпер Volkswagen California пользуется заслуженной популярностью среди путешественников по всему миру: общий объем продаж модели уже превысил 175 000 автомобилей. Совсем скоро состоится премьера обновленной и существенно модернизированной с технической и дизайнерской точек зрения версии California 6.1, созданной на базе модернизированного шестого поколения Bulli.

На первых доступных фотографиях представлена топовая версия модели — California Ocean 6.1. Одной из ярких особенностей автомобиля стала обновленная передняя часть кузова. Хромированная решетка радиатора версии Ocean образует единый стилистический комплекс с новыми дневными ходовыми огнями на основе светодиодной технологии последнего поколения. Под ним появился увеличенный воздухозаборник, предназначенный для улучшенного охлаждения двигателя.

Новый бампер версии California Ocean 6.1, украшенный характерными хромированными элементами, заметно отличает ее от модификаций Beach и Coast. При этом отточенный дизайн всех версий модели подчеркивает внушительный размер California 6.1, которая выглядит на дороге еще более невозмутимой.

Volkswagen California можно использовать в качестве многоцелевого автомобиля. Он всегда впечатлял тщательно продуманными деталями. В версиях Coast и Ocean предусмотрен комплект компактного кухонного оборудования. На этот раз он был дополнен новыми удобными деталями, например, двойным разъемом USB. Среди привлекательных и практичных новинок выделяются алюминиевые ручки на всех дверцах. Полезным новшеством стали кнопки для открывания кухонных поверхностей (раковина, плита, холодильник).

Распашные дверцы заднего шкафа были заменены на новые раздвижные двери, при этом их

алюминиевые ручки выполнены в соответствии с общим стилем кемпера и выглядят так же, как и ручки кухонного оборудования. Обновлены и элегантные варианты отделки под дерево, используемой на кухонном модуле — светлый Bright Oak и темный Graphite Grey. Новому дизайну салона соответствует и более темная обивка сидений практичного серого цвета Palladium Grey.

Сон в California 6.1стал еще комфортнее. Высокая кровать будет оснащаться пружинной основой. Двойное заднее сиденье диванного типа, которое раскладывается для создания кровати, можно задействовать для трансформации автомобиля в полноценную комнату отдыха. Достаточно разложить спинку сиденья и поднять секцию кровати в задней части кузова на желаемую высоту – и салон превратится в уютное место для чтения и отдыха.

Дополнительная защита от слишком интенсивного солнечного света обеспечивается темными боковыми поверхностями подъемной крыши со встроенной верхней кроватью, выполненными из брезента. Пробуждение в California 6.1 станет особенно приятным благодаря новой функции Sunrise. Отдельные светодиоды, расположенные в крыше и в жилой зоне, будут постепенно увеличивать яркость освещения салона до желаемого уровня в течение заданного пользователем промежутка времени.

Управление функцией Sunrise, как и всеми основными параметрами кемпера, осуществляется с помощью новой панели управления на потолочной консоли. Монохромный дисплей прежних версий заменен большим полноцветным сенсорным экраном с существенно расширенным функционалом. Панель управления теперь используется для доступа ко всем необходимым настройкам уровня комфорта, как, например, меню Camping (режим «Кемпинг»), Cool Box («Холодильник»), Light («Освещение») и другим.

Для управления подъемной крышей, которая стандартно оснащена электрогидравлическим приводом, в модели California Ocean 6.1 появился пункт меню Pop-up Roof («Подъемная крыша»). Обогреватель, который также входит в стандартную комплектацию топовой модели кемпера, управляется через меню Auxiliary Heating («Дополнительный отопитель»). Крайне практичной является новая функция Level («Уровень»). Благодаря ей на индикаторе уровня отображаются углы продольного и поперечного наклона автомобиля при парковке в кемпинге, что значительно облегчает процесс выравнивания Bulli. Функция Sunrise включена в меню Light и активируется с помощью функции Alarm («Аварийный сигнал»).

Впервые кемпер может быть оснащён цифровой приборной панелью, которая предлагается в качестве дополнительной опции. Модернизации подверглась вся линейка мультимедийных систем. К системам начального уровня относятся Composition Audio (строчный дисплей) и Composition Color (с сенсорным экраном диагональю 6,5 дюйма). В новой версии California 6.1 используются две инфомедиа системы — Discover Media (с 8-дюймовым сенсорным экраном) и Discover Pro (с экраном 9,2 дюйма), из линейки Volkswagen мультимедийных систем третьего поколения (MIB3).

Важнейшей новой особенностью всех систем является встроенная карта eSIM (опционально для системы Composition Audio). Она обеспечивает связь с платформой Volkswagen We, а значит и доступ к огромному количеству онлайн-функций и услуг. Кроме этого, системы MIB3 предоставляют такие функции, как интеграция сервисов потокового воспроизведения Apple Music и TIDAL, голосовое управление и беспроводной интерфейс App-Connect. Новая версия App-Connect впервые позволяет задействовать приложения для iPhone, в том числе медиатеку и карты Google, в мультимедийной системе с помощью Bluetooth.

Ключевым техническим изменением в области управляемости стала замена гидравлического усилителя руля на электромеханический. Благодаря системе активного рулевого управления California 6.1 будет оснащаться рядом новых ассистентов. В расширенный список входят ассистент движения по полосе Lane Assist, парковочный ассистент Park Assist, система боковой защиты Side Alert (предупреждает о препятствиях сбоку во время маневрирования) и ассистент Trailer Assist, который упрощает маневрирование с прицепом.

Кроме того, в стандартную комплектацию будет включен ассистент компенсации порывов бокового ветра Cross Wind Assist, способный автоматически стабилизировать кемпер при сильном ветре. Инженеры марки Volkswagen Коммерческие автомобили внесли изменения и в гамму приводов и силовых агрегатов. California 6.1, в стандартной комплектации оснащенная передним, а в качестве опции и полным приводом, будет предлагаться с высокоэффективными 2-литровыми турбодизельными двигателями (2.0 TDI), которые соответствуют требованиям экологического стандарта Евро-6d Temp Evap.

Стоит отметить, что, несмотря на появление новых функций, марка Volkswagen Коммерческие автомобили сохраняет верность всем прекрасно зарекомендовавшим себя деталям, которые делают этот фургон таким практичным и, в конечном счете, легендарным. Среди них — стол, встроенный в сдвижную дверь, и складные стулья, удобно помещающиеся внутри задней двери.

Мировая премьера новых версий Beach, Coast и Ocean кемпера Volkswagen California состоится в конце августа на выставке Caravan Salon в Дюссельдорфе.