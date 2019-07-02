В ЕС вступили в силу правила по оснащению электромобилей генератором шума

С 1 июля в ЕС вступает в действие правило, по которому продающиеся там новые электромобили должны быть оснащены системой, имитирующей шум

Власти ЕС дали производителям время заблаговременно подготовиться к новым правилам, разработав рекомендации еще несколько лет назад — для безопасности пешеходов, которые могут не слышать приближение электромобиля с бесшумным двигателем.

А зовут его AVAS

С 1 июля все новые электромобили, продающиеся в ЕС, должны быть оснащены системой акустического оповещения автомобиля (Acoustic Vehicle Alerting System — AVAS). В этот день вступили в силу рекомендации, принятые Еврокомиссией еще в апреле 2014 года. В документе отмечается, что «производители должны установить AVAS в новых гибридных и полностью электрических машинах к 1 июля 2019 года».

AVAS должна автоматически генерировать звук на скорости начиная с 20 км/ч и ниже, а также при заднем ходе при отсутствии других специальных звуковых сигналов. Если автомобиль оборудован двигателем внутреннего сгорания (относится к гибридам.— “Ъ”) система AVAS может не производить звук на указанных скоростях, если его производит сам двигатель. Система должна быть оборудована переключателем режима, которым может пользоваться водитель транспортного средства. При запуске автомобиля AVAS должна включаться автоматически.

Рекомендации были приняты на фоне все большего распространения электромобилей и растущих в обществе опасений, что на низких скоростях электромобиль передвигается практически бесшумно, из-за чего пешеходы могут не услышать их приближения сзади или сбоку, тогда как на более высоких скоростях слышно шуршание шин по дорожной поверхности. В группу особого риска попадают незрячие или слабовидящие пешеходы.

При разработке рекомендаций властям ЕС пришлось искать компромисс между защитниками пешеходов и экологами, опасавшимися, что электромобили будут еще больше увеличивать шум города. В итоге был определен диапазон от 56 (уровень «отчетливо слышно», например, 50 децибел — обычный разговор, 55 децибел — верхняя норма шума в ЕС для офисных помещений с работающей оргтехникой) до 75 децибел (уровень «шумно» — например, человеческий крик, смех). Таким образом, максимальная планка находится чуть ниже обычного городского шума, который находится на уровне 80–85 децибел. Отдельно указывается, что при ускорении или замедлении электромобиля звук должен нарастать или затихать соответственно.

Уже в следующем году в США начнут действовать похожие требования к электромобилям. В 2018 году был принят закон, по которому у всех новых электромобилей, продаваемых в США с 1 сентября 2020 года, на скорости от 30 км/час и ниже должен включаться имитатор шума в диапазоне 55–65 децибел.

Композиторы шума

В требованиях к электромобилям не определяется, каким именно должен быть шум, издаваемый электромобилем. Поэтому участники рынка уже несколько лет работают над созданием звуков и шумов, которые бы одновременно напоминали звук автомобиля и придавали конкретной модели неповторимое звучание. Известный производитель аудиосистем, американская Harman, еще с 2009 года работает над созданием звуков, имитирующих шум для электромобилей. В 2017 году компания представила систему искусственного шума HALOsonic для одного из самых популярных электромобилей Tesla S. Также с 2009 года над созданием имитации звука для электромобилей работает и немецкий автоконцерн BMW. Соответствующей системой уже оснащен один из самых популярных электромобилей компании BMW i3.

В этом году BMW решил прибегнуть и к помощи итальянского музыканта, композитора и акустического инженера Ренцо Витале и немецкого кинокомпозитора Ханса Циммера — лауреата премии «Оскар», двух «Золотых глобусов» и трех «Грэмми». Творческий дуэт создает для BMW аудиобиблиотеку под названием «BMW IconicSounds Electric». Звуками из этой библиотеки будут оснащаться все новые модели электромобилей BMW.

Как изменится стоимость обслуживания электромобилей

Британский автопроизводитель Jaguar решил обойтись своими силами и в октябре прошлого года представил собственную разработку AVAS для электромобиля Jaguar i-Pace. Компания подчеркивает, что с ней сотрудничает британская благотворительная ассоциация Guide Dogs for the Blind, которая помогает незрячим людям использовать специально обученных собак-поводырей для передвижения по городу. В рамках совместного проекта система AVAS для Jaguar i-Pace прошла тестирование членами ассоциации — чтобы звук, издаваемый этими электромобилями, воспринимался не только незрячими, но и их собаками-поводырями.

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