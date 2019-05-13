Водитель перевернулся на машине и сбежал от скорой помощи в Подольске

Водитель Chevrolet Lacetti перевернулся в Подольске и даже в перевернутом виде пытался уехать с места ДТП

В подмосковном Подольске недалеко от деревни Луковня водитель Chevrolet Lacetti перевернулся на своей машине, приезда скорой дожидаться не стал и скрылся, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«В субботу вечером не доезжая 200 метров до детско-юношеского оздоровительного центра «Мечта» недалеко от деревни Луковня водитель перевернулся на иномарке Chevrolet Lacetti. Водитель был не совсем в адекватном состоянии и даже в перевернутом виде пытался уехать, скорее всего он был пьян», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что свидетели аварии вызвали скорую помощь, но водитель не стал ее дожидаться и скрылся.

По его словам, когда приехала скорая помощь, машина была уже пустая. Обнаружить водителя не удалось.

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