УАЗ начал продажи обновлённого Хантера

Модернизированный Хантер от УАЗ поступил в продажу

С конвейера Ульяновского автомобильного завода начали сходить модернизированные внедорожники Хантер. Серьёзные изменения коснулись не только технической начинки и оснащения.

У нашего внедорожника с 20 февраля 2019 года появилось новое Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Изменился тип транспортного средства. Хантер сертифицирован по категории повышенной проходимости N1G с заявленной технически допустимой максимальной массой 2495 кг. Важно отметить, что управлять внедорожником УАЗ Хантер по-прежнему сможет любой человек с водительским удостоверением «легковой» категории B.

Обновлённый УАЗ Хантер по умолчанию оснащается устройством вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС и антиблокировочной системой тормозов. Более того, теперь во всех комплектациях Хантеры комплектуются надёжными и простыми в обслуживании мостами «Спайсер» и трансмиссией Dymos. Корейская пятиступенчатая механическая коробка передач, устанавливающаяся также на внедорожники УАЗ Патриот и УАЗ Пикап, зарекомендовала себя как очень надёжный агрегат, способный переносить высокие нагрузки даже на самом тяжёлом бездорожье.

Официальные дилеры компании УАЗ начали продажи обновлённых внедорожников Хантер 1 марта. Цены на автомобиль с двигателем 2.7 (135 л.с., 217 Н·м), полным приводом и понижающим рядом в базовом исполнении «Классик» начинаются от 658 800 рублей с учетом скидок по госпрограммам «Первый автомобиль» / «Семейный автомобиль».