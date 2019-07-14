ТОП-5 автомобилей АЗЛК, которые так и не были запущены в серийное производство

Редакция сайта Тарантас Ньюс подготовила топ-5 автомобилей завода АЗЛК, которым так и не суждено было появится в массовом производстве.

Автомобильный завод имени Ленинского комсомола за свою долгую историю смог создать множество полюбившихся моделей. К сожалению, не все разработки специалистов этого предприятия смогли попасть в серийное производство. Сегодня, мы подобрали топ-5 самых интересных автомобилей АЗЛК, которые так и остались мечтами создателей.

АЗЛК Москвич-2143 «Яуза»

В конце 80-х годов, руководство АЗЛК начало работу над новым автомобилем, который негласно назывался «проектом на завтра». Результатом трудов конструкторов и дизайнеров стал Москвич-2143 «Яуза». Автомобиль выглядел крайне футуристично: плавные черты кузова, двойной ряд окон и выразительная передняя оптика. Внутреннее убранство также было диковинным для советских автомобилей. Электрические стеклоподьемники, травмобезопасный руль, штатная аудиосистема, оригинальная комбинация приборов и даже бортовой компьютер. Под капотом «Яузы» находился 1,8-литровый бензиновый двигатель мощностью 95 л.с. К сожалению, конструкция имела множество недостатков и автомобиль так и не пошел в серийное производство.

АЗЛК Москвич-2144 «Истра»

Макет «Истры» был изготовлен в середине 80-х годов, в рамках проекта «Автомобиль 2000 года». К сожалению, разработка не продвинулась дальше концепта. При создании концепции новой машины, конструкторы применили несколько интересных решений. Автомобиль был построен из дюрали, двери открывались вертикально вверх, приборная панель проецировалась на лобовое стекло. Наиболее интересной являлась система ночного видения, позволявшая водителю более эффективно управлять автомобилем в условиях низкой освещенности. Помимо этого, планировалось производство «Истры» с уникальной автоматической трансмиссией.

АЗЛК «Москвич 408 Турист» 1964

Весьма необычный вариант всеми известного 408-го Москвича. Такой автомобиль отличался, прежде всего, своей смелой концепцией, ведь кабриолет — это крайне редкий тип кузова для советского машиностроения. Безрамочные передние стекла и красный салон придавали автомобилю весьма притязательный вид. Заводская документация гласит, что «Турист» должен был разгоняться до 100 км/ч за 24 секунды, а максимальная скорость достигала отметки в 130 км/ч.

АЗЛК Москвич-2139 «Арбат»

В 1987 году началась разработка универсала повышенной проходимости, но впоследствии, размеры автомобиля были приближены к минивэну. К выходу в серийное производство машина была готова уже в 1991 году и получила название Москвич-2139 «Арбат». Автомобиль был интересен тем, что многие кузовные панели были изготовлены из пластика, что было новшеством для советского автопрома. При создании «Арбата», многие узлы и комплектующие были заимствованы у Москвич-2141. В серию минивэн так и не пошел, что было связано с началом Перестройки в 1991 году.

АЗЛК Москвич-2142 «Иван Калита»

Автомобиль был построен на базе Москвич-2142R5 «Князь Владимир», но при этом являлся машиной для высокопоставленных лиц. «Иван Калита» так и не смог занять свою нишу, из класса люкс его вытеснили более дешевые и комфортабельные иномарки. Сразу же после появления, он был сильно раскритикован и по сей день считается одной из причин закрытия завода АЗЛК. Было выпущено всего лишь 33 экземпляра Москвич-2142 «Иван Калита».

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