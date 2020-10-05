Продажи Chery в России в сентябре 2020 увеличились на 148%

\u0421\u0443\u043c\u043c\u0430\u0440\u043d\u044b\u0439 \u043e\u0431\u044a\u0435\u043c \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436 \u043e\u0444\u0438\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0434\u0438\u043b\u0435\u0440\u043e\u0432 \u043c\u0430\u0440\u043a\u0438 Chery \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u0443\u0432\u0435\u043b\u0438\u0447\u0438\u043b\u0441\u044f \u0432 \u0441\u0435\u043d\u0442\u044f\u0431\u0440\u0435 2020 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u043d\u0430 148% \u043f\u043e \u0441\u0440\u0430\u0432\u043d\u0435\u043d\u0438\u044e \u0441 \u0430\u043d\u0430\u043b\u043e\u0433\u0438\u0447\u043d\u044b\u043c \u043f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434\u043e\u043c \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u043e\u0433\u043e \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0438 \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b 1490 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 \u041f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0438 CHERY \u043f\u0440\u043e\u0434\u043e\u043b\u0436\u0430\u044e\u0442 \u0434\u0435\u043c\u043e\u043d\u0441\u0442\u0440\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0440\u043e\u0441\u0442 \u0432\u044b\u0448\u0435 \u0441\u0440\u0435\u0434\u043d\u0438\u0445 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u0440\u044b\u043d\u043a\u0430. \u0422\u0430\u043a, \u043d\u0430 \u0442\u0435\u0440\u0440\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438 \u0420\u0424 \u0432 \u0442\u0435\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0431\u044b\u043b\u043e \u0440\u0435\u0430\u043b\u0438\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u043e 6 365 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439, \u0447\u0442\u043e \u0432 1,5 \u0440\u0430\u0437\u0430 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435, \u0447\u0435\u043c \u0432 \u043f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u044f\u043d\u0432\u0430\u0440\u044c-\u0441\u0435\u043d\u0442\u044f\u0431\u0440\u044c 2019 \u0433\u043e\u0434\u0430. \u00ab\u041d\u044b\u043d\u0435\u0448\u043d\u0438\u0439 \u0433\u043e\u0434 \u044f\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u0441\u043b\u043e\u0436\u043d\u044b\u043c \u0432\u043e \u0432\u0441\u0435\u0445 \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f\u0445, \u043d\u043e \u043c\u044b \u0441\u043c\u043e\u0433\u043b\u0438 \u0437\u0430 \u0434\u0435\u0432\u044f\u0442\u044c \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446\u0435\u0432 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0438\u0447\u044c \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u043e\u0433\u043e \u0433\u043e\u0434\u0430. \u042d\u0444\u0444\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0434\u0435\u044f\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043e\u0431\u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u0430 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u043e\u043c \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441-\u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0441\u043e\u0432 \u0432 \u043f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u043f\u0430\u043d\u0434\u0435\u043c\u0438\u0438, \u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u043c \u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u0434\u0438\u043b\u0435\u0440\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0441\u0435\u0442\u0438 \u0438, \u043a\u043e\u043d\u0435\u0447\u043d\u043e \u0436\u0435, \u043e\u0431\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u043c \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c \u0440\u044f\u0434\u043e\u043c. \u0413\u043b\u0430\u0432\u043d\u044b\u043c\u0438 \u043d\u043e\u0432\u0438\u043d\u043a\u0430\u043c\u0438 \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u0433\u043e\u0434\u0430 \u044f\u0432\u043b\u044f\u044e\u0442\u0441\u044f\u00a0\u2014 \u0441\u0435\u043c\u0438\u043c\u0435\u0441\u0442\u043d\u044b\u0439 Tiggo 8 \u0438 \u0438\u0437\u044b\u0441\u043a\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 Tiggo 7 PRO\u00bb, \u2014 \u043f\u0440\u043e\u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b \u0434\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440 \u0410\u041e \u00ab\u0427\u0415\u0420\u0418 \u0410\u0412\u0422\u041e\u041c\u041e\u0411\u0418\u041b\u0418 \u0420\u0423\u0421\u00bb \u0412\u043b\u0430\u0434\u0438\u043c\u0438\u0440 \u0428\u043c\u0430\u043a\u043e\u0432. \u041c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0440\u044f\u0434 \u043c\u0430\u0440\u043a\u0438 CHERY\u00a0\u043d\u0430 \u0441\u0435\u0433\u043e\u0434\u043d\u044f\u0448\u043d\u0438\u0439 \u0434\u0435\u043d\u044c \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044f\u043c\u0438 \u0441\u0435\u0433\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430 SUV \u2014 Tiggo 4, Tiggo 7, Tiggo 7 PRO \u0438 Tiggo 8. \u041b\u0438\u0434\u0435\u0440\u043e\u043c \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436 \u044f\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u043a\u0440\u043e\u0441\u0441\u043e\u0432\u0435\u0440 Tiggo 4, \u043d\u0430 \u0435\u0433\u043e \u0434\u043e\u043b\u044e \u043f\u0440\u0438\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442\u0441\u044f 46% \u043e\u0442 \u0432\u0441\u0435\u0445 \u0440\u0435\u0430\u043b\u0438\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 \u0432 \u0441\u0435\u043d\u0442\u044f\u0431\u0440\u0435 \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u0433\u043e\u0434\u0430.\u00a0 \u041d\u0430 \u0432\u0442\u043e\u0440\u043e\u043c \u043c\u0435\u0441\u0442\u0435 \u043f\u043e \u043f\u043e\u043f\u0443\u043b\u044f\u0440\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 Chery Tiggo 8 \u2014 323 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044f. \u041a\u0440\u043e\u0441\u0441\u043e\u0432\u0435\u0440 Tiggo 7 PRO, \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0438 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0433\u043e \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c 10 \u0441\u0435\u043d\u0442\u044f\u0431\u0440\u044f \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u0433\u043e\u0434\u0430, \u0437\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u0435\u0442 \u0442\u0440\u0435\u0442\u044c\u044e \u0441\u0442\u0440\u043e\u0447\u043a\u0443 \u0441 \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442\u043e\u043c \u2014 313 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439.