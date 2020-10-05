Продажи Chery в России в сентябре 2020 увеличились на 148%

Продажи Chery в России в сентябре 2020 увеличились на 148%
05 октября 21:11 2020

Суммарный объем продаж официальных дилеров марки Chery в России увеличился в сентябре 2020 года на 148% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1490 автомобилей

Продажи CHERY продолжают демонстрировать рост выше средних показателей рынка. Так, на территории РФ в течение этого года было реализовано 6 365 новых автомобилей, что в 1,5 раза больше, чем в период январь-сентябрь 2019 года.

«Нынешний год является сложным во всех отношениях, но мы смогли за девять месяцев достичь показателей прошлого года. Эффективность деятельности обусловлена пересмотром бизнес-процессов в период пандемии, качественным изменением дилерской сети и, конечно же, обновленным модельным рядом. Главными новинками этого года являются — семиместный Tiggo 8 и изысканный Tiggo 7 PRO», — прокомментировал директор АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» Владимир Шмаков.

Модельный ряд марки CHERY на сегодняшний день представлен в России автомобилями сегмента SUV — Tiggo 4, Tiggo 7, Tiggo 7 PRO и Tiggo 8. Лидером продаж является кроссовер Tiggo 4, на его долю приходится 46% от всех реализованных автомобилей в сентябре этого года.  На втором месте по популярности Chery Tiggo 8 — 323 автомобиля. Кроссовер Tiggo 7 PRO, продажи которого начались 10 сентября этого года, занимает третью строчку с результатом — 313 автомобилей.

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AMSRUS
AMSRUS

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