KIA Ceed – самый компактный хэтчбек по версии журнала “За рулём”

Хэтчбек KIA Ceed удостоен Гран-при журнала «За рулём» в номинации «Компактный класс»

Это достижение – результат открытого голосования читателей издание и свидетельство высокой оценки качества, дизайна, современных технологий, практичности и комфорта нового бестселлера KIA.

Ежегодно с 1994 года в борьбе за награды журнала «За рулём» принимают участие новинки российского автомобильного рынка. В этом году на Гран-при «За рулём» претендовали новые модели, продажи которых стартовали в России с 1 октября 2017 года по 31 декабря 2018 года.

В числе конкурсантов оказались 53 модели автомобилей разных брендов, между которыми развернулась борьба в 12 номинациях. Помимо голосования читателей журнала «За рулём» и Интернет-портала zr.ru, судьбу шести специальных наград определило профессиональное жюри, состоящее из членов редакции издательского дома «За рулём».

Президент KIA Motors Russia & CIS Чжин Ха Ким отметил: «Победа в номинации «Компактный класс», которой удостоен наш Ceed, имеет большое значение для KIA. Выход третьего поколения на российский рынок стало для нас важной вехой в трансформации бренда. Ceed – это принципиально новый этап. То, что уже сейчас качество и технологии KIA были высокого оценены читателями «За рулём», вдохновляет нас, подтверждая, что мы на верном пути».

KIA Ceed третьего поколения вышел на российский рынок в Августе 2018 года и сразу был тепло встречен российскими клиентами. С момента начала продаж до марта 2019 года своих клиентов нашли свыше 8000 автомобилей. На счету Ceed немало престижных международных наград, среди которых – Red Dot Award, iF Design Award. Гран-при «За рулём»-2019 – первая награда новой модели в России.