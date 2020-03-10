В марте дилеры начнут ставить на учет новые автомобили

В этом месяце крупные дилерские центры начнут регистрировать новые машины

По данным источника Глава Российской ассоциации дилеров (РОАД) Олег Моисеев отметил, что к марту—апрелю регистрацию новых авто запустят крупные дилеры, такие как РОЛЬФ и АВИЛОН, а к лету подтянутся и другие компании. Крупные дилеры уже направили своих сотрудников на необходимое обучение. Одной из проблем является то, что центров по данному обучению не так много на сегодняшний день.

Цена за постановку на учёт в дилерском центре регламентирована законом и не может быть больше 500 рублей. При этом за табличку с регистрационным номером нужно будет заплатить не более 2 тыс. рублей за легковую машину, и не более 1,5 тыс. рублей — за мотоциклы и прицепы. Напомним, что нововведение должно было заработать ещё в начале года, но по разным причинам откладывалось.

Возможность поставить на учёт автомобили в МРЭО не отменятеся. ГИБДД сохранит функцию выдачи государственных номеров, чтобы не лишить водителей доступа к госуслуге. А когда большинство дилерских центров обретут нужный статус, у водителей будет выбор — зарегистрировать автомобиль через салон, если таковые есть в регионе, либо через ГИБДД. Госпошлина за услугу в МРЭО будет равна 850 рублей.