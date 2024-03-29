УАЗ возобновляет производство экспедиционных версий СГР и «Хантер» УАЗ СГР

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) возвращает в модельный ряд свои специализированные версии под названием «Экспедиция». Этот шаг по возобновлению производства моделей СГР и «Хантер» пришелся к моменту после многочисленных запросов как со стороны корпоративных клиентов, так и частных водителей.

Эти автомобили, изначально разработанные для преодоления самых сложных бездорожных условий, отличаются простотой конструкции, надежностью и расширенным внедорожным потенциалом.

УАЗ «Экспедиция» предлагает широкий спектр вспомогательного оборудования, включая силовые бамперы с буксировочными петлями, экспедиционные багажники, защиту трубчатой конструкции и электрические лебедки. Эти компоненты специально разработаны и установлены на заводе, обеспечивая максимальную функциональность и безопасность при эксплуатации в самых экстремальных условиях.

УАЗ СГР

Особое внимание уделено исследованию и испытаниям всех дополнительных устройств, чтобы обеспечить оптимальную работу и безопасность в различных условиях эксплуатации. Блокировка дифференциала заднего моста, тягово-сцепное устройство и усиленные шины Maxxis гарантируют превосходное ведение на бездорожье и уверенность во время путешествий.

Кроме того, «Хантер» и СГР «Экспедиция» будут доступны в ярком оранжевом цвете кузова, что делает их легко узнаваемыми на дороге. Первая партия моделей будет предложена в эксклюзивной окраске металлик «Сочный апероль», а в дальнейшем будет доступен аналогичный неметаллический вариант. Также впервые будет доступно опциональное защитное покрытие «Раптор».

УАЗ Хантер

Цена на эти экспедиционные версии УАЗ составит 1 690 000 рублей для СГР и 1 785 000 рублей для «Хантера». Эти модели представляют собой оптимальный выбор для тех, кто ищет надежные и функциональные автомобили для путешествий и преодоления труднодоступных мест.