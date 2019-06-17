Фото неизвестной версии Lada 4×4 появилось в сети

Рестайлинг Lada 4×4, который все так ждут уже пару десятков лет, должен был случиться в 2009 году. Тогда АвтоВАЗ действительно готовил к выпуску обновленную «Ниву», однако до серийного производства, как показало время, дело не дошло.

«Эту машину не показывали на выставках, о ней не писали автомобильные журналы. Все, что осталось от прототипа «Нивы» с непривычным дизайном — пара фотографий не самого лучшего качества», — так пишут о нерожденной новинке в СМИ.

Планируемое обновление предполагало существенные изменения не только в дизайне, но и в технической части автомобиля. В техническом плане основное внимание досталось ходовой части: внедорожник получил модернизированную подвеску, новое сцепление и улучшенные тормоза.

В салоне появилась новая приборная панель, а внешне обновленная Нива отличалась только зеркалами заднего вида и слегка измененной светотехникой (увеличенными в размерах поворотниками и ДХО). Впрочем, в готовом прототипе, который, надо полагать, собрали в единственном экземпляре, изменений было куда больше: новые пластиковые бамперы, иная решетка радиатора и передние фары, объединенные с сигналами поворота общим прямоугольным стеклом.

Впоследствии ряд свежих дизайнерских решений (бамперы и решетка радиатора) был использован в серийной LADA 4×4 Urban, но, тем не менее, полноценного развития тот проект не получил, и «Нива» сохранила свой прежний облик.

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