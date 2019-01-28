Chevrolet сделал спецверсию Corvette в честь своих гонщиков

Версия Tommy Milner Edition отличается синим кузовом с серебристыми полосами и красными акцентами, салон отделан черной кожей, а ремни безопасности выполнены красными. Автомобиль построен в честь американского пилота Томми Милнера.
Вариант Oliver Gavin Edition получил серый кузов с красной полосой и красной же отделкой интерьера. Машина посвящена британскому гонщику Оливеру Гэвину.
Исполнение Jan Magnussen Edition подразумевает белый кузов с темно-красными красными элементами и черный салон с красными деталями. Это купе выполнено в честь датского спортсмена Яна Магнуссена.
Модификация Antonio Garcia Edition окрашена в желтый цвет, который дополняют красные детали, а черный салон получил желтые акценты. Такая двухдверка сделана для испанского гонщика Антонио Гарсии.
Все версии Chevrolet Corvette Drivers Series отличаются особым декором салона, а заказать купе можно в нескольких комплектациях, сообщает источник. Двигатель предложен один — 460-сильным 6,2-литровым атмосферным V8 с 7-ступенчатой механической или 8-ступенчатой автоматической коробками передач.
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