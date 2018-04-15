Один на один с грузовиком
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Один на один с грузовиком
Апрель 15 21:05 2018

Три человека пострадали в ДТП с грузовиком в Одинцовском районе Московской области.

Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

Инцидент произошел на 21-м км Минского шоссе. Грузовик MAN врезался в легковой автомобиль марки Volkswagen. Пострадавшим, как пишет РБК, оказали медицинскую помощь, на месте происшествия работает полиция. Причины аварии устанавливаются.

Днем 12 апреля в Подмосковье на трассе А-107 произошла авария с участием автобуса и легкового автомобиля ВАЗ-2109. В автобусе ехали 40 детей и 10 взрослых из Клина, после ДТП транспортное средство съехало в кювет и перевернулось. Водитель ВАЗ-2109 погиб на месте, пострадали девять человек, из них восемь человек были госпитализированы. В их число вошли двое детей в тяжелом состоянии, которых доставили в столичную больницу.

Как сообщал Следственный комитет, виновником аварии стал водитель «легковушки» — он выехал на встречную полосу и спровоцировал аварию. Полиция завела уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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  Article "tagged" as:
грузовикДТППодмосковье
  Категории:
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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