Автопробег по городам Подмосковья начнется в понедельник

Совет ветеранов совершит автопробег по городам воинской славы в Московской области

В День воинской доблести Подмосковья в понедельник совет ветеранов совершит автопробег по городам Московской области.

В понедельник автопробег стартует в Орехово-Зуеве, конечная точка маршрута в городском округе Истра. Он пройдет по городам воинской славы, населенным пунктам воинской доблести.

Участники автопробега посетят города, которые во время войны находились на передней линии фронта и в тылу. В автопробеге примут участие члены ветеранской организации, молодежь.

Автомобили будут присоединяться по дороге. Стартует около 20 машин, но может дойти до 50 автомобилей. Кроме того, в мероприятии примут участие байкеры.

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