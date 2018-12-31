Появление в России новых Volkswagen Jetta и Polo откладывается

Появление в России новых Volkswagen Jetta и Polo откладывается
Декабрь 31 12:04 2018

Компания Volkswagen не спешит с выводом на российский рынок новых моделей Jetta и Polo

volkswagen-jettaA_2017Volkswagen Jetta предыдущего поколения выпускалась на заводе марки в Нижнем Новгороде, однако ее производство уже прекращено. Дилерские центры смогли накопить складские запасы и теперь неспешно от них избавляются. Стоит обратить внимание, что на официальном сайте автопроизводителя отключен конфигуратор на данную модель — покупателям доступны лишь готовые автомобили.vw_jetta 2017В Volkswagen заявили, что планируют вывести новое поколение модели только к концу 2019 года. Проанализировав складские запасы дилеров мы пришли к выводу, что на несколько месяцев модель может исчезнуть из продажи в нашей стране. Относительно бюджетного седана Volkswagen Polo известно, что его производство пока продолжается на калужском заводе VAG, а выход нового поколения пока не обсуждался руководством. При этом представление о следующем поколении седана можно составить по модели Virtus, которую автопроизводитель выпускает с начала этого года для бразильского рынка. Построен он на платформе хэтчбека Polo нового поколения, а по своим размерам сравним с тем поколением Jetta, которое сняли с производства в Нижнем Новгороде. А в моторную гамму, помимо традиционного 1,6-литрового атмосферника, вошел еще и 1,0-литровый трехцилиндровый турбомотор, развивающий 120 л.с. мощности.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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