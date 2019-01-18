Hyundai Kona и Kona Electric CUV выиграли престижную награду

Hyundai Kona и Kona Electric CUV выиграли престижную награду
Январь 18 11:08 2019

Hyundai Kona и Kona Electric CUV 2019 стали обладателями награды «Североамериканский кроссовер года 2019»

«Трудно передать словами ту гордость, которую мы испытываем за наши инновационные кроссоверы Kona и Kona Electric, победившие в престижном конкурсе «Североамериканский кроссовер года, — отметил Брайан Смит (Brian Smith), технический директор Hyundai Motor America.Kona Electric CUVЖюри конкурса «Североамериканский кроссовер года 2019» состоит из ведущих независимых журналистов и аналитиков США и Канады. С 1994 года организаторы определяют лучшие легковые автомобили, грузовики и кроссоверы на континенте. В этом году в состав жюри вошли журналисты из 54 изданий, включая авторов традиционных газет, журнальных экспертов, интернет-авторов и независимых журналистов.Kona Electric CUVКроссовер Hyundai впервые выигрывает в категории «Кроссовер года». Победитель в категории кроссоверов объявляется ежегодно в рамках Североамериканского международного автосалона в Детройте.Kona Electric CUVKona и Kona Electric построены на новейших платформах и могут стать прекрасным выбором для клиентов, ведущих активный образ жизни. Kona обладает улучшенной ходовой динамикой и повышенной мощностью и подходит для эксплуатации в городе и на дорогах без покрытия. Kona Electric CUVKona Electric предлагает впечатляющий пробег в 412 км и систему экспресс-зарядки уже в базовой комплектации. Платформа Kona Electric имеет дорожный просвет как у обычных кроссоверов и поднятое водительское сиденье с улучшенным обзором и повышенным комфортом для продолжительных путешествий, а также обеспечивает удобную посадку и высадку из автомобиля.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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