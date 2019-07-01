Стали известны сроки выпуска UAZ Patriot с автоматической коробкой передач

UAZ Patriot получит шестиступенчатую коробку совместной разработки французской фирмы Punch Powertrain и концерна General Motors, которая производится в Китае.

Внедорожник UAZ Patriot с автоматической коробкой передач появится в конце августа или в начале сентября 2019 года.

Как сообщалось ранее, новая модификация UAZ Patriot получит шестиступенчатую коробку передач 6L50 Punch Powerglide совместной разработки французской фирмы Punch Powertrain и американского концерна General Motors. Эта трансмиссия, которая производится в Китае, ранее устанавливалась на седаны Cadillac CTS и пикапы Chevrolet Colorado. Новый «автомат» получит не только сам «Патриот», но и его грузовая модификация «Пикап».

Осенью прошлого года дебютировал обновленный внедорожник UAZ Patriot, подвергнутый значительной модернизации. Внедорожник оснастили доработанным 2,7-литровым бензиновым двигателем ЗМЗ-ПРО, отдача которого составила 150 л. с. и 235 Н·м крутящего момента — на 15 л. с. и 18 Н·м больше производительности прежнего мотора.

Кроме того, модернизации подверглись пятиступенчатая «механика» и сцепление. Плюс ко всему «Патриот» получил усовершенствованное рулевое управление, передний мост и поворотные кулаки открытого типа от УАЗ «Профи». Наконец, UAZ Patriot обзавелся усовершенствованной подвеской с новыми передними и задними амортизаторами, рессорами и другим задним стабилизатором поперечной устойчивости.

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