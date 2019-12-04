Ford Trucks F-Max стал обладателем специального приза «Открытие года»

Седельный тягач был отмечен специальным призом во время церемонии награждения лауреатов национальной премии Грузовики и дороги

В Москве состоялась третья церемония награждения лауреатов премии в области грузовых автоперевозок Грузовики и дороги. Седельный тягач Ford Trucks F-MAX стал обладателем специального приза Открытие года. Руководитель портала Грузовики и Дороги Максим Пядушкин, вручая награду, особо отметил, что в 2019 году седельный тягач Ford Trucks F-MAX стал производиться в России, а также обрел первых российских эксплуатантов.

«То, насколько быстро новый грузовик стал доступен российским компания, и, кстати, уже произведенный на территории нашей страны – не могло пройти мимо внимания жюри национальной премии Грузовики и Дороги», заявил Максим.

Принимая почетную награду, Алексей Самохин, директор по продажам Ford Trucks в России поблагодарил жюри:

«Очень приятно, что столь представительное жюри оценило наши достижения в уходящем году. Ежедневно проводится большая работа для того, чтобы предлагать российским компания продукт, позволяющий оптимизировать затраты на перевозки. Уверены, что новый седельный тягач Ford Trucks F-MAX повысит эффективность их бизнеса».

Грузовик оборудован высокопроизводительным двигателем собственной разработки Ecotorq объемом 12,7 л мощностью 500 л.с. экологического класса Евро-5 с моторным тормозом мощностью 400 кВт. Мотор предлагает максимальную производительность и минимальный расход топлива при любых дорожных условиях.

Новая кабина шириной 2,5 м с современным дизайном, ровным полом – высота до потолка 2160 мм – ориентирована на комфорт водителя. Множество вместительных ящиков для хранения, мини-холодильник, два спальных места, удобное кресло создают благоприятные условия для выполнения поставленных задач.

F-MAX предлагает водителям неоценимую помощь на дороге благодаря таким функциям как: адаптивный круиз-контроль, круиз-контроль с функцией прогнозирования (Max Cruise) с возможностью выбора скорости, соответствующей условиям, усовершенствованной системе экстренного торможения, системы помощи при старте в гору, предупреждение о выезде с полосы движения, устройству ограничения скорости и электронному контролю стабильности.

В 2018 году Ford Trucks F-MAX был удостоен титула Международный грузовик 2019 года.

В 2019 года новый Ford Trucks F-MAX стал обладателем звания Грузовик года в рамках конкурса Лучший коммерческий Автомобиль года в России.