Городской кроссовер BAIC X55 адаптирован к российским условиям

BAIC X55

Городской кроссовер BAIC X55 адаптирован к российским условиям
04 апреля 20:11 2024

Городской кроссовер BAIC X55 прошел успешный этап адаптации к российским условиям эксплуатации и теперь доступен в обновленных комплектациях. Под улучшенную версию добавлен ряд зимних опций, увеличен бачок омывателя до 5 литров, а также внедрены новые материалы отделки и другие обновления. Помимо этого, покупатели могут выбирать среди базовой, Luxury и Elite версий.

Надежность, безопасность и забота о клиентах – это ключевые ценности бренда BAIC с богатой историей в 66 лет. Поэтому основным приоритетом при разработке новых опций для модельного ряда 2024 года было максимальное удовлетворение потребностей российских покупателей.

В обновленную базовую комплектацию BAIC X55 Comfort включены функции подогрева передних сидений и форсунок стеклоомывателя, обивка сидений теперь выполнена из экокожи, а руль и сиденье водителя имеют натуральную кожу. Кроме того, сиденье водителя оснащено электрорегулировкой по 6 направлениям, а для пассажиров заднего ряда добавлен центральный подлокотник.

  • BAIC X55
  • BAIC X55
  • BAIC X55
  • BAIC X55
  • BAIC X55
  • BAIC X55
BAIC X55

Новая комплектация BAIC X55 Luxury, помимо базовых опций, включает панорамную крышу с электроприводом, рейлинги, электропривод для скрытых дверных ручек, подогрев рулевого колеса, бесконтактный датчик двери багажника, улучшенную аудиосистему, контурную подсветку интерьера и передние боковые подушки безопасности.

Топовая версия Elite также обновлена: к зимнему пакету добавлен подогрев рулевого колеса, ветрового стекла и задних сидений.

Цены на новые комплектации BAIC X55 составляют: 2 970 000 рублей за Comfort, 3 120 000 рублей за Luxury и 3 350 000 рублей за Elite.

BAIC X55 – это городской среднеразмерный кроссовер, оснащенный 1,5-литровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 177 л.с. и максимальным крутящим моментом 300 Н∙м, который работает в паре с преселективной роботизированной коробкой передач 7DCT. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 7,8 секунды и имеет максимальный тормозной путь от 100 км/ч до 0 в 35,6 метра. Средний расход топлива составляет 7,7 литра на 100 км в смешанном цикле, что делает его одним из самых экономичных в своем классе.
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года amsrus.ru

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