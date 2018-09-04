Shell и BMW – официальное заявление

Shell распространил официальное заявление о том, что он вплоть до 2022 года продолжает оставаться единственным глобальным поставщиком моторных масел для центров гарантийного и постгарантийного обслуживания BMW AG в России для всех автомобилей и мотоциклов BMW.

Shell будет продолжать выпускать и поставлять в дилерские центры BMW AG в России моторные масла премиум-класса под брендом BMW, соответствующие самым последним спецификациям, определяемым техническими требованиями к двигателям BMW. Для производства этих масел будет использоваться новейшая запатентованная «Шелл» технология Shell PurePlus, позволяющая синтезировать базовое масло из природного газа, известная также под названием «технология газожидкостной конверсии» (GTL).