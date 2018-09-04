Shell и BMW – официальное заявление

Shell будет продолжать выпускать и поставлять в дилерские центры BMW AG в России моторные масла премиум-класса под брендом BMW, соответствующие самым последним спецификациям, определяемым техническими требованиями к двигателям BMW. Для производства этих масел будет использоваться новейшая запатентованная «Шелл» технология Shell PurePlus, позволяющая синтезировать базовое масло из природного газа, известная также под названием «технология газожидкостной конверсии» (GTL).
«Мы гордимся своим партнерством с BMW и тем, что поставляем им моторные масла премиального качества, произведенные на основе нашей ультрасовременной технологии. Мы надеемся на дальнейшее укрепление партнерства благодаря развитию наших коммерческих и технических связей», – заявил Патрик Карре (Patrick Carré), вице-президент «Шелл» по работе с глобальными ключевыми партнерами.
«Мы гордимся своим партнерством с BMW и тем, что поставляем им моторные масла премиального качества, произведенные на основе нашей ультрасовременной технологии. Мы надеемся на дальнейшее укрепление партнерства благодаря развитию наших коммерческих и технических связей», – заявил Патрик Карре (Patrick Carré), вице-президент «Шелл» по работе с глобальными ключевыми партнерами.
Патрик Карре (Patrick Carré), вице-президент «Шелл» по работе с глобальными ключевыми партнерами
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