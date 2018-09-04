Shell и BMW – официальное заявление

Shell и BMW – официальное заявление
Сентябрь 04 19:02 2018

Shell распространил официальное заявление о том, что он вплоть до 2022 года продолжает оставаться единственным глобальным поставщиком моторных масел для центров гарантийного и постгарантийного обслуживания BMW AG в России для всех автомобилей и мотоциклов BMW.

Shell будет продолжать выпускать и поставлять в дилерские центры BMW AG в России моторные масла премиум-класса под брендом BMW, соответствующие самым последним спецификациям, определяемым техническими требованиями к двигателям BMW. Для производства этих масел будет использоваться новейшая запатентованная «Шелл» технология Shell PurePlus, позволяющая синтезировать базовое масло из природного газа, известная также под названием «технология газожидкостной конверсии» (GTL).

«Мы гордимся своим партнерством с BMW и тем, что поставляем им моторные масла премиального качества, произведенные на основе нашей ультрасовременной технологии. Мы надеемся на дальнейшее укрепление партнерства благодаря развитию наших коммерческих и технических связей», – заявил Патрик Карре (Patrick Carré), вице-президент «Шелл» по работе с глобальными ключевыми партнерами.

Патрик Карре (Patrick Carré), вице-президент «Шелл» по работе с глобальными ключевыми партнерами

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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