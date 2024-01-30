Максимальный комфорт для активного образа жизни с Suzuki Hustler Suzuki Hustler X-Turbo XBK 2 поколение

Десять лет назад произошел дебют кей-кара Suzuki Hustler. Этот автомобиль, очаровательный на вид и мощный по своей сути, на долгие годы стал не только образцом в своей категории, но и культовым транспортным средством, предоставляющим своим владельцам максимальный комфорт для активного образа жизни. Давайте вспомним историю возникновения и развития этого компактного кроссовера.

Suzuki Hustler 1 поколение

Не просто автомобиль, а настоящий друг

При разработке модели Hustler инженеры Suzuki стремились создать автомобиль, который был бы одинаково удобен как в городе, так и за его пределами. Он должен был быть компактным для легкой парковки, но при этом достаточно мощным для поездок на природу. Кроме того, по задумке, он должен был вызывать у своих пользователей исключительно приятные эмоции – предстояло создать что-то вроде надежного механического друга, всегда готового помочь. Эта концепция впоследствии нашла свое отражение в серии анимированных рекламных роликов, излучающих оптимизм и радость.

Имя для этого нового транспортного средства объединило в себе намек на его ключевые качества и нотки ностальгии. “Hustler” означает “проныра, ловкач” – именно такого характера ожидали от кей-кара. А ностальгическую нотку добавлял тот факт, что аналогичное имя носил спортивный мотоцикл серии TS50 – в 1960-х годах он был одним из самых быстрых в своем классе. В честь этого предшественника автомобиль был украшен точной копией эмблемы TS50.

Компактность и функциональность

Suzuki Hustler занимает минимум места на парковке, в гараже и на дороге благодаря своим компактным размерам – всего 3395/1475/1665 мм (длина, ширина и высота соответственно). Тем не менее, салон автомобиля остается просторным и функциональным благодаря системе трансформации посадочных мест. Задние сиденья легко складываются в плоский пол, а спинка переднего пассажирского кресла может превращаться в откидной столик.

Suzuki Hustler X-Turbo XBK 2 поколение

Этот кроссовер не боится бездорожья, так как он построен на шасси популярной модели Suzuki Wagon R. Чтобы новинка соответствовала своей концепции, инженерам пришлось поднять ее на три сантиметра, что дало клиренс в 180 мм.

Энергия и стиль: Suzuki Hustler в новом свете

Согласно общей концепции, Suzuki Hustler был задуман как источник позитива. Для этого был разработан яркий и запоминающийся дизайн как снаружи, так и внутри. Угловатые формы намекали на силу и надежность. Предлагалось 11 различных вариантов окраски кузова, включая комбинации с белой или чёрной крышей. Цветовые решения кузова также повторялись в интерьере, что добавляло автомобилю изысканности и оригинальности.

Suzuki Hustler X-Turbo XBK 2 поколение

Под капотом Suzuki Hustler бензиновый двигатель объемом 658 кубических сантиметров, выдающий 52 лошадиные силы. Также была доступна версия с турбонаддувом, развивающая 64 л.с. При этом расход топлива составлял всего 3,4 литра на 100 километров (для атмосферного двигателя) и 3,7 литра на 100 километров (для турбированной версии). Купить этот автомобиль можно было как с 5-ступенчатой механической коробкой передач, так и с вариатором (CVT), а также с передним или полным приводом.

“Автомобиль, воплощающий мечты”

Suzuki Hustler завоевал множество поклонников практически сразу после своего выпуска. За первые десять месяцев продажи в Японии достигли 86,918 единиц. Пользователи высоко оценили этот автомобиль, а также эксперты. В ноябре 2014 года он был назван “Автомобилем Года” на японской конференции RJC (Японская конференция автомобильных исследователей и журналистов) с комментарием: “Hustler стал пионером новаторства. Это действительно автомобиль, который воплощает мечты своих пользователей”.

Suzuki Hustler X-Turbo XBK 2 поколение

Suzuki Hustler получил высокие оценки и в JNCAP (японский аналог Euro NCAP). Впервые кей-кар был награжден максимальными 46 баллами за безопасность. Специалисты выделили выдающееся качество системы экстренного торможения, контроля движения в полосе, системы электронной стабилизации и других функций безопасности.

Эволюция Hustler: новый уровень верности, мощи и стиля

Второе поколение Suzuki Hustler было представлено в 2019 году на 46-м Токийском автосалоне, а уже в январе 2020 года этот автомобиль стал доступен для покупки в Японии.

Внешний облик новинки сохранял много общих черт с предшественником, однако инженеры внесли в него элементы, заимствованные из другой популярной модели Suzuki – четвертого поколения Jimny, представленного в Париже осенью 2018 года.

Исходя из концепции “уникального, компактного, легкого полноприводного автомобиля”, разработчики полностью переработали интерьер нового Suzuki Hustler. На передней панели появились три ярких “окна” (оранжевые, голубые или белые), ограничивающие дополнительный бардачок, девятидюймовый экран мультимедийной системы и приборную панель. Салон стал более просторным, с дополнительными отделениями для хранения, а у второго ряда сидений появилась продольная регулировка.

Этот автомобиль доступен только на японском рынке и производится на заводе в округе Сидзуока, Япония. Новое поколение Suzuki Hustler стало более современным и удобным, но при этом сохранило свою главную черту – надежность и способность вызывать позитивные эмоции.