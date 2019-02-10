В Германии активно избавляются от дизельных автомобилей: свалки переполнены

Долой старые дизельные автомобили – в Германии избавляются от машин старше 10 лет

Коллапс дизельного транспорта уже близка, возможно. В Германии, из-за запретов на старые дизельные автомобили в больших городах активно избавляются даже от свежих машин. Свалки переполнены нормальными автомобилями, но продать не имеют права.

Как оказалось, дизельный автомобиль в возрасте 10 лет — это старый автомобиль от которого нужно избавиться. В Сети появился небольшой репортаж со свалок Германии, где показывают относительно свежие автомобили в возрасте около 10 лет с пробегом до 100 000 км, подлежащих утилизации. Причиной стало современное законодательство местных городов, запрещающее эксплуатацию автомобилей с устаревшими экологическими нормами.

«Большинство транспортных средств на свалке в хорошем состоянии, много и таких, которым нет еще и десяти лет. Audi, BMW, Volkswagen» – говорится в видеоролике. Проблема в том, что владельцы вынуждены сдавать свои авто на утилизацию — спроса на вторичном рынке нет, а эксплуатация в городах запрещена. Поэтому сдача на свалку — это быстрый способ выручить хоть какие-то деньги за авто.

Также отмечается, что вскоре меры будут все больше ужесточаться, тем самым стимулируя торговлю новыми автомобилями.

Ранее проходила информация – «Жизнь УАЗиков за границей: в Германии в 2018 году продали 70 Буханок». Нередко немцы, желающие прибрести легендарный российский автомобиль, обращались к программе Трейд-Ин, сдавая старые BMW и Mercedes.

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