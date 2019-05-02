Внедорожный Kia Xceed рассекречен до официальной премьеры

Внедорожный Kia Xceed рассекречен до официальной премьеры
Май 02 16:07 2019

Новый внедорожник Kia Xceed был заснят шпионскими фотокамерами без камуфляжа в Нидерландах

Накануне кросс-хэтчбек был замечен без какого-либо камуфляжа во время тестов в Нидерландах. Шпионские снимки модели были опубликованы порталом autoweek.

Kia Xceed

Фото: autoweek.nl

Судя по фото, кроссовая версия хэтчбека получила оригинальный дизайн, отличающийся от стандартной модели. Такой внешний вид будет выгодно отличать Xceed от ближайшего конкурента Focus Active, у которого, по сравнению с базовым Focus, есть только пластиковые накладки на кузове.

Серийная версия Kia Xceed получит новую оптику, иную линию остекления, увеличенный клиренс, расширители колесных арок и пересмотренные бампера. Кроме того, кросс получит массивный задний спойлер и диффузор с парой выхлопных труб.

Kia Xceed 2

Фото: autoweek.nl

Как сообщает портал njcar, в движение новинка будет приводиться 1,4-литровым 140-сильным турбомотором и наддувным агрегатом объемом 1,6 литра с отдачей 204 л.с. Будет и дизельная версия с 1,6-литровым двигателем мощностью 115 или 136 л.с. Система полного привода не предусмотрена даже за доплату.

Стоимость Kia Xceed пока держится в секрете. Напомним, за стандартный хэтчбек в России дилеры просят не менее 990 тыс. рублей, а за универсал придется отдать от 1,03 млн рублей.

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KIAXCeedновая модель
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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