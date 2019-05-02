Внедорожный Kia Xceed рассекречен до официальной премьеры

Новый внедорожник Kia Xceed был заснят шпионскими фотокамерами без камуфляжа в Нидерландах

Накануне кросс-хэтчбек был замечен без какого-либо камуфляжа во время тестов в Нидерландах. Шпионские снимки модели были опубликованы порталом autoweek.

Судя по фото, кроссовая версия хэтчбека получила оригинальный дизайн, отличающийся от стандартной модели. Такой внешний вид будет выгодно отличать Xceed от ближайшего конкурента Focus Active, у которого, по сравнению с базовым Focus, есть только пластиковые накладки на кузове.

Серийная версия Kia Xceed получит новую оптику, иную линию остекления, увеличенный клиренс, расширители колесных арок и пересмотренные бампера. Кроме того, кросс получит массивный задний спойлер и диффузор с парой выхлопных труб.

Как сообщает портал njcar, в движение новинка будет приводиться 1,4-литровым 140-сильным турбомотором и наддувным агрегатом объемом 1,6 литра с отдачей 204 л.с. Будет и дизельная версия с 1,6-литровым двигателем мощностью 115 или 136 л.с. Система полного привода не предусмотрена даже за доплату.

Стоимость Kia Xceed пока держится в секрете. Напомним, за стандартный хэтчбек в России дилеры просят не менее 990 тыс. рублей, а за универсал придется отдать от 1,03 млн рублей.

Источник.