Внедорожный Kia Xceed рассекречен до официальной премьеры

Накануне кросс-хэтчбек был замечен без какого-либо камуфляжа во время тестов в Нидерландах. Шпионские снимки модели были опубликованы порталом autoweek.
Фото: autoweek.nl
Судя по фото, кроссовая версия хэтчбека получила оригинальный дизайн, отличающийся от стандартной модели. Такой внешний вид будет выгодно отличать Xceed от ближайшего конкурента Focus Active, у которого, по сравнению с базовым Focus, есть только пластиковые накладки на кузове.
Серийная версия Kia Xceed получит новую оптику, иную линию остекления, увеличенный клиренс, расширители колесных арок и пересмотренные бампера. Кроме того, кросс получит массивный задний спойлер и диффузор с парой выхлопных труб.
Как сообщает портал njcar, в движение новинка будет приводиться 1,4-литровым 140-сильным турбомотором и наддувным агрегатом объемом 1,6 литра с отдачей 204 л.с. Будет и дизельная версия с 1,6-литровым двигателем мощностью 115 или 136 л.с. Система полного привода не предусмотрена даже за доплату.
Стоимость Kia Xceed пока держится в секрете. Напомним, за стандартный хэтчбек в России дилеры просят не менее 990 тыс. рублей, а за универсал придется отдать от 1,03 млн рублей.
Источник.
C 2014 года www.amsrus.ru