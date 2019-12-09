Новый ГОСТ не приведет к подорожанию автомобилей

В Госдуме надеются, что введение нового документа не повлияет на стоимость транспортных средств

Первый зампред думского комитета по законодательству и строительству Вячеслав Лысаков надеется, что введение нового сопроводительного документа на новые автомобили не приведет к их подорожанию.

«Если это будет в виде некой наклейки, ярлыка, то лишней информации не бывает, но я надеюсь, что это не повлечет за собой увеличения стоимости автомобиля, потому что это было бы просто смешным, учитывая, что эта информация уже имеется, что она открытая, и затраты на эту наклейку абсолютно ничтожны» – Вячеслав Лысаков, первый зампред комитета Госдумы по законодательству и госстроительству.

По информации РИА Новости, также парламентарий пояснил, что вся информация и ранее указывалась в сервисной книжке, так что с ней мог ознакомиться “любой пользователь или владелец”, в том числе при покупке машины.

Напомним, ранее стало известно, что с 31 марта 2020 года вступает в силу новый ГОСТ, обязывающий автопроизводителей в обязательном порядке включать в пакет сопроводительных документов при продаже автомобиля “Этикетку энергоэффективности”. В ней должна содержаться информация об экологическом классе техники, а также расходе топлива на 100 км пути для транспорта с ДВС или расходе энергии и запасе хода для электрокаров. Требования будут распространяться на легковые и легкие коммерческие автомобили массой до 3,5 тонн.