Масштабные тест-драйвы Hyundai i30 N на Moscow Raceway

В тест-драйвах Hyundai i30 N на Moscow Raceway приняли участие более 200 человек

Более 200 человек приняли участие в очередном этапе заездов Hyundai i30 N на автодроме Moscow Raceway в Московской области, которые прошли 3 августа. В общей сложности автомобили проехали более 100 кругов трассы.

Гонщики-любители могли попробовать свои силы на одном из семи предложенных хот-хэтчей, представленных в обеих комплектациях – Sport и Ultimate – с двумя вариантами мощности (249 или 275 л.с.). Каждому пилоту был вручен сертификат с указанием лучшего времени круга, а также подарки от бренда Hyundai.

Протестировать Hyundai i30 N можно было двумя способами: самостоятельно сесть за руль или воспользоваться услугой race-taxi – проехать круг вместе с профессиональным гонщиком. В этом случае даже не обязательно иметь водительское удостоверение.

Hyundai i30 N – первая модель суббренда N – был представлен в России в апреле этого года и сразу обратил на себя внимание автомобильной аудитории. Он был разработан на основе самых последних технологий и прошел испытания на гоночной трассе Нюрбургринг. Уникальность его концепции в том, что он совмещает в себе все преимущества спортивного автомобиля и комфорт и удобство городского авто.