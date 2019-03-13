УАЗ сократит издержки на перевозку и хранение запчастей с помощью полимерной тары

Внедрение новой упаковки позволяет ускорить процесс обработки заказов на складе

Ульяновский автомобильный завод с марта 2019 года наладил перевозки запчастей и комплектующих по европейской технологии – в оборотной таре из современных полимерных материалов.

Транспортировка и хранение деталей и высокотехнологичных комплектующих будет осуществляться в складной пластиковой таре – полибоксах, вес которых на треть меньше традиционных деревянных ящиков. Специальная конструкция полибоксов обеспечивает сохранность груза как в помещении, так и на открытой площадке, подверженной нестабильным погодным условиям. При этом на подготовку полибоксов к транспортировке требуется значительно меньше времени.

Новый технологический процесс также снизит использование древесины, сократит материальные и временные издержки компании на перевозку и хранение запчастей. Так, объем перевозимого в полибоксах груза превышает вместимость деревянной тары в два раза, а допустимый вес груза – в три раза, и составляет 750 кг.

Помимо этого, использование полибоксов позволит предприятию сократить затраты по утилизации деревянных ящиков на 10% за счет многократного использования оборотной тары и оптимизации места и времени на ее сборку. Срок службы полибоксов составляет от 3 до 5 лет.

«Полибокс предсказуемо оказался идеальным вариантом для автопрома, однако мы прогнозируем дальнейшую реализацию этого проекта везде, где применяются передовые технологии управления цепями поставок», – отмечает Андрей Птицын, руководитель проекта LORUS SCM.

УАЗ постоянно совершенствует технологии защиты и транспортировки комплектующих и фирменных запасных частей, а также оптимизирует затраты на их хранение и перемещение. Ранее автопроизводитель уже сообщал о том, что подлинность запасных частей для покупателя теперь гарантирует лазерная маркировка, а с 2018 года все запасные части в магазинах и дилерских центрах начали продаваться в брендированной картонной упаковке.