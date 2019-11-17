Volkswagen представит в России новый бюджетный кроссовер Volkswagen Tarek

Volkswagen представит в России новый бюджетный кроссовер Volkswagen Tarek
Ноябрь 17 20:11 2019

Производство модели начнется на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде в 2020 году

Конечно, сейчас речь идет исключительно о предсерийных экземплярах модели, которые, как сообщают АвтоВести, предположительно начнут производиться примерно в середине 2020 года. Оснастку и адаптацию сборочной линии под выпуск новой модели планируется проводить весь следующий год, но в продажу она поступит только в конце 2020 – начала 2021 года.

Volkswagen Tharu

Ожидается, что по стоимости Tarek будет доступнее для клиентов, чем Tiguan.

Вопрос с названием нового кроссовера еще не решен окончательно.но и как Tharu (в Китае), пока открыт. Специально в России Volkswagen даст ему оригинальное, собственное имя, которое, как и у всех остальных SUV бренда, будет начинаться на букву «T». Например, в Китае модель известна как Tharu.

Volkswagen Tharu

О моторной гамме кроссовера предполагать пока рано. Возможно, всю  техническую часть он возьмет у родственного Skoda Karoq, производство которого тоже скоро запустят в Нижнем Новгороде.

Volkswagen Tharu

Интерьер Volkswagen Tharu

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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