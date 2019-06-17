Новая Honda XR-V появится в продаже с 18 июня 2019 года

Машина комплектуется двигателем объемом 1,5 л и мощностью 177 л. с.

Если сравнивать обновленный автомобиль пятого поколения с предшественником, в экстерьере можно заметить другую радиаторную решетку, визуально объединенную с головной оптикой. Такое решение сразу делает машину узнаваемой. На корме авто красуется надпись «2300Turbo», под бампером – пара выхлопных труб с разных сторон, намекающих на спортивный характер Honda. Ее размеры – 4, 34х0,79х1,605 м, колесная база – 2,61 м.

Новую Хонда нельзя назвать революционным шагом в автомобилестроении: в ее основе Honda Fit, который оснастили более мощным мотором, приводом 4х4 и большим клиренсом. Пусть и нет радикальных перемен, но главное – красота исполнения.

Интерьер обновленного авто отделан нестандартным цветом: «винный красный и черный». Роль материалов, использованных для оформления салона, играет текстиль и пластик. Сиденья удобные, хотя боковая поддержка отсутствует. Машина получила новый блок управления климатической установкой с сенсорными кнопками, а также ручной тормоз, работающий на электронике. Особенность кузова заключается в использовании особо прочных сортов стали – более 15%.

Под капотом у XR-V силовой агрегат объемом 1,5 л, который выдает 131 л. с. при пиковом моменте 155 Н*м. Высшая комплектация подразумевает установку турбированного двигателя мощностью 177 л. с. с теми же 1,5 л объема, ног 220 Н*м крутящего момента. Трансмиссия – вариатор или 6-сткпенчатая «механика».

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