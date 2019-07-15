Porsche сообщает, что производит только два одинаковых спортивных автомобиля в год

Porsche сообщает, что производит только два одинаковых спортивных автомобиля в год
Июль 15 20:03 2019

Производство моделей Porsche 911 и 718 ежегодно составляет около 25 тыс. единиц, поэтому логично предположить, что с завода каждый год выходит много идентичных машин. Однако это не так.

В недавнем интервью с руководителем завода Porsche Кристианом Фридлом изданию Autocar говорится, что немецкий автопроизводитель обычно выпускает только 2 идентичные модели 911 или 718 в год. Эта удивительная цифра свидетельствует о больших возможностях персонализации, предлагаемых Porsche. Кроме того, на рынке представлено не менее 39 модификаций моделей 911 и 718 Boxster/Cayman, что позволяет покупателям выбирать идеальную машину независимо от их потребностей, поэтому возможных комбинаций очень много.

Porsche, однако, на этом не остановится: по словам Фридла, автопроизводитель намерен запустить еще больше опций для своих автомобилей, и в скором времени, вполне возможно, что каждый автомобиль, сходящий с конвейера, будет отличаться от всех остальных.

Серия 718 была недавно обновлена ​​- в серийное производство поступили Boxster Spyder и Cayman GT4. Оба имеют мощную 4,0-литровую безнаддувную «шестерку», выдающую 414 л.с. мощности и 420 Нм крутящего момента. Чтобы сохранить ориентированный на водителя характер этих моделей, дуэт предлагается исключительно с 6-ступенчатой ​​механической коробкой передач, передающей мощность на задние колеса. Кроме того, покупатели могут выбрать ряд дополнений из каталога Porsche Exclusive.

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AMSRUS
AMSRUS

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